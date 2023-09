Steve Borthwick sera bien le sélectionneur de l'Angleterre jusqu'en 2027, même en cas d'élimination en phase de poules. L'ancien manager de Leicester "ferait partie de la reconstruction" pour le Mondial en Australie.

Pas de coup de Trafalgar pour Steve Borthwick. Le sélectionneur de l'Angleterre aurait son poste assuré après la Coupe du monde, même en cas d'élimination en phase de poules. Selon les informations de The Telegraph, l'ancien manager de Leicester (2020-2022) sera quoiqu'il arrive conforté à la tête du XV de la Rose jusqu'en 2027, année du Mondial en Australie. "La position de Borthwick est sûre car sa nomination est considérée au sein de la fédération anglaise comme la clé d'un processus de reconstruction à long terme vers la Coupe du monde 2027 en Australie" écrit le journal anglais.

Steve Borthwick’s job safe regardless of England’s World Cup performance.#TelegraphRugby I #RWC2023 — Telegraph Rugby (@TelegraphRugby) September 8, 2023

Derrière la considération sportive, le financier n'est jamais bien loin outre-Manche. Alors que la RFU avait déjà offert un chèque colossal aux Tigers de Leicester (528 000 euros), un éventuel licenciement coûterait trois millions de livres (3,5 millions d'euros) à la fédération anglaise. Pour rappel, la mise à l'écart d'Eddie Jones avait déjà coûté 1,6 million d'euros aux caisses fédérales.

Un premier match déjà capital

Mais avant de penser à de telles éventualités, l'Angleterre doit rassurer son Royaume. Moribonds depuis la nomination de Borthwick (cinq défaites et trois victoires), les Anglais affronteront l'Argentine ce samedi (21 heures). Considéré comme le sommet de la poule D (Samoa, Chili, Japon), ce duel entre les Pumas et la Rose pourrait déjà être décisif dans l'optique de la qualification pour les quarts de finale.

Hasard du tirage au sort des poules, les deux qualifiés de la poule D croiseront avec ceux de la poule C (Australie, Géorgie, Galles, Fidji, Portugal). Une issue plutôt clémente alors que les cinq premières nations mondiales sont classées dans les poules A et B et s'entretueront en poules, puis en quarts.