Le demi d’ouverture anglais est revenu sur sa performance hors norme qui l'a vu réussir trois drops en dix minutes. Il fut le chef d'orchestre d'une équipe d'Angleterre ressuscitée capable de mater les Pumas à quatorze contre quinze pendant 67 minutes.

Pour parler de George Ford il fallait d’abord écouter ce qu’en disait son sélectionneur, Steve Borthwick : "Il a été magnifique. On parle beaucoup de ses coups de pied, des points qu’il marque, mais je veux souligner sa sérénité, son calme et sa lucidité qu’il a montrée ce soir. Il a donné une vraie leçon de leadership ce soir. C’est exactement ce dont je voulais parler quand je disais que l’équipe d’Angleterre est remplie de joueurs bourrés d’expérience Courtney Lawes en est un autre : George, Genge, Cole, et je vous pourrais continuer comme ça longtemps…"

George Ford, souvent vu comme un supplétif de Owen Farrell s’est comporté en chef d’orchestre. À 30 ans et 86 sélections, il n’a plus guère d’angoisse quand on lui demande de conduire le jeu d’une équipe en souffrance, même quand elle perd un joueur, Tom Curry au bout de trois minutes. "Depuis trois ou quatre semaines, en termes de performance, entre nous on savait qu’on n’était pas si loin des autres dans certains secteurs. Surtout, depuis les dix jours que nous sommes en France, on sentait que ça arrivait peu à peu, que nous retrouvions une certaine cohérence. Et puis, on veut toujours commencer une compétition avec une victoire. Tout ça nous a stimulés malgré l’expulsion précoce. Ce soir, les avants ont fait un super boulot et nos deux demis de mêlées, Alex Mitchell et Danny Care ont très bien joué au pied « dans la boîte » ce qui nous a permis de jouer chez eux. Et défensivement on a été très disciplinés." Évidemment, le sujet de son triplé de drops est rapidement venu sur le tapis.

"Tout s’est déroulé dans une certaine sérénité"

"Marcus Smith, Faz (Owen Farrell, NDLR), moi-même , après chaque entraînement, travaillons les drops. C’est tellement utile, on voit à quel point ça a été décisif, et particulièrement en Coupe du Monde, j’ai remarqué. Le plus important ce soir, c’était le troisième qui nous a permis de prendre plus de sept points d’avance. Nous nous sommes sentis à l’abri, et tout s’est déroulé dans une certaine sérénité. Vous savez, le meilleur moment pour taper un drop, c’est quand l’adversaire ne s’y attend le moins." Visiblement, il s'était dit que les Pumas ne pensaient pas qu'il oserait tenter ainsi trois drops en dix minutes dont deux de plus de 45 mètres.

"Dans ce groupe, Danny Care avait le plus de drops pour l’Angleterre. Je me suis dit que ce n’était pas normal et il fallait que ça change ! (Sourire) En plus, Le ballon était de différent de ceux de Premiership. Et avec les températures, il va très loin, on l’a vu aussi vendredi. Je ne sais pas vraiment ce qui explique cette différence. Après, le drop a toujours été vécu comme une arme, surtout quand le ballon devient glissant comme c’était le cas ce soir. Et puis, quand on se retrouve à quatorze, on sait qu’on doit prendre les points dès qu’ils se présentent en profitant de tous les moments d’occupation du camp adverse. On a joué avec cet esprit." Cette victoire fut tactique forcément, mais l’ouvreur de Sale nous quitta par cette phrase en forme de clin d’œil : "Cette prestation ne veut pas dire qu’on est arrivé à tout ce qu'on voulait. Ce qu’on a appris c’est que tu peux avoir n’importe quel plan de jeu mais ce sont les joueurs qui doivent le mettre en action."