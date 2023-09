Pour tout savoir sur Paul Boudehent.

Découvrez Paul Boudehent, le troisième ligne aile du XV de France et du Stade rochelais. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Âge : 23 ans Taille et poids : 1,92 m et 106 kg Poste : troisième ligne aile Sélections : 3 Club : Stade rochelais Palmarès : Champions Cup (2022, 2023) Son parcours Natif d'Angers et formé à Nantes, Paul Boudehent intègre le Stade rochelais en 2018 où il rejoint l'équipe espoir. Il joue son premier match avec l'équipe professionnelle en décembre 2018 lors d'un match de Challenge Cup contre Bristol. Au fil des matchs, il gagne de plus en plus sa place avec le club maritime. Aujourd'hui, il fait partie des joueurs les plus importants de l'effectif rochelais. Ses bonnes performances le poussent jusqu'aux portes du XV de France. Il honore sa première sélection le 5 août 2023 contre l'Écosse en match de préparation. Ses points forts Le profil de Paul Boudehent nous rappelle celui d'un certain Anthony Jelonch. très efficace en défense, il est également très précieux en touche. Comme Sekou Macalou, c'est un joueur très polyvalent qui peut dépanner au centre de l'attaque. Lui et la Coupe du monde 2023 Il fait partie des surprises, également appelés "ovnis" de Fabien Galthié sur la liste des 33 joueurs pour la Coupe du Monde. À un poste où la concurrence est très élevée, Paul Boudehent part en ayant pas grand-chose à perdre. Avec l'absence d'Anthony Jelonch sur les premiers matchs, il fera tout pour briller sous le maillot Bleu et gagner une place importante dans l'effectif.