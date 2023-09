L'Irlande et la Roumanie s'affrontent samedi à 15h30 au Matmut Atlantique de Bordeaux. Pour ce premier match de la poule B, Andy Farrell a aligné une équipe quasiment type et parmi elle, l'ouvreur Jonathan Sexton. Il fait son retour sur les terrains après sa suspension de trois matchs. La Roumanie sera menée par Chiricu en 8.

Ce samedi, au Matmut Atlantique de Bordeaux, l'Irlande et la Roumanie ouvriront le bal de la poule B à 15h30. Pour cette rencontre, le sélectionneur irlandais Andy Farrell a décidé de démarrer fort et d'aligner une équipe quasiment type. On retrouve notamment le capitaine Sexton, de retour de suspension après ses déclarations lors de la finale de la Champions Cup. Le joueur du Leinster sera associé à Gibson-Park à la charnière. L'emblématique O'Mahony (95 sélections) sera aussi titulaire en troisième ligne. Côté roumain, on retrouve titulaire le Biarrot Adrian Motoc en deuxième ligne. Le trois-quarts rouennais Taylor Gontinéac et le Montois Gheorge Gajion seront tous les deux sur le banc.

Le XV de départ de l'Irlande : 15. Keenan ; 14. Earls, 13. Ringrose, 12. Aki, 11. Lowe; 10. Sexton (cap.), 9. Gibson-Park ; 7. O'Mahony, 8. Doris, 6. Beirne ; 5. Ryan, 4. McCarthy ; 3. Furlong , 2. Herring, 1. Porter.

Remplaçants : 16. Kelleher, 17. Loughman, 18. O'Toole, 19. Henderson, 20. van der Flier, 21. Murray, 22. Crowley, 23. Henshaw

Le XV de départ de la Roumanie : 15. Simionescu ; 14. Onutu, 13. Tangimana, 12. Tomane, 11. Manumua; 10. Vaovasa, 9. Rupanu ; 7. Neculau, 8. Chirica, 6. Rosu ; 5. Iancu, 4. Motoc; 3. Gordas, 2. Cojocaru, 1. Hartig.

Remplaçants : 16. Bardasu, 17. Savin, 18. Gajion, 19. Iftimicuic, 20. Ser, 21. Conache, 22. Boldor, 23. Gontinéac

Stejarii care vor înfrunta @IrishRugby în prima partidă de la Cupa Mondială de Rugby.



Stade de Bordeaux, Bordeaux

9 septembrie 16:30

Digi Sport 1

L'arbitre Nika Amashukeli officiera au centre du terrain pour cette rencontre.