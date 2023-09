À quelques heures du match d'ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France a reçu les encouragements des Bleus du football. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Didier Deschamps sont tous derrière l'équipe d'Antoine Dupont, qui lance sa grande aventure ce vendredi soir au Stade de France.

Un soutien de plus, et de taille pour les Bleus ! Alors que les hommes de Fabien Galthié préparent le grand rendez-vous face aux All Blacks, ce vendredi soir (21h15), les footballeurs de l'équipe de France ont adressé leurs encouragements dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

"Un petit message de soutien", débute Ousmane Dembelé avant d'être coupé par le passionné et amoureux de sport Antoine Griezmann : "Oui à nos rugbymen, nos Français ! Coupe du monde, bonne chance !" "On est avec vous les gars, la Coupe elle reste à la maison" poursuit Dembélé, qui n'est pas sans savoir que le XV de France n'a jamais remporté le trophée Webb Ellis. Didier Deschamps, accompagné de son staff, a aussi eu quelques mots à destination de Fabien Galthié et son encadrement : "Fabien, tout le staff, les joueurs bien évidemment, on est tous les quatre réunis et tous unis à fond derrière vous pour cette Coupe du monde qui vous attend. On vous souhaite le meilleur et on est de tout cœur avec vous".

Imiter le football

C'est ensuite le capitaine Kylian Mbappé qui a pris la parole pour encourager ses compatriotes : "Juste pour vous souhaiter bonne chance pour cette Coupe du monde, pour ce premier match vendredi. On est tous derrière vous, et on espère que vous allez faire le boulot et que vous allez nous faire rêver."

Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Kingslay Coman, le défenseur Jules Koundé ou encore Aurélien Tchouaméni, buteur contre l'Irlande, ont aussi envoyé quelques mots à l'intention des rugbymen français. "Allez les Bleus", a conclu Antoine Griezmann. Le XV de France ouvrira la 10ème Coupe du monde de l'histoire vendredi soir au Stade de France à 21h15. Cliquez ici pour découvrir toutes les informations importantes à propos du match.