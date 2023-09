Pour ce match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande (ce vendredi 21h15), pas moins de 16 joueurs pourraient connaître leur première sélection en Coupe du monde. Gaël Fickou est le joueur qui a rencontré le plus de fois les All Blacks alors que quatre titulaires n'ont jamais fait face aux hommes à la fougère argentée... Voici la compo en chiffres !

16 joueurs pourraient jouer leur premier match en Coupe du monde

Pour ce match d'ouverture face aux All Blacks pas moins de 16 joueurs devraient connaître leur première sélection en Coupe du monde, si tous les remplaçants rentrent en jeu. De sûr 8 joueurs feront leur première dans ce mondial puisque Reda Wardi, Julien Marchand, Cameron Woki, Thibaud Flament, François Cros, Yoram Moefana, Gabin Villière et Matthieu Jalibert seront titulaires face à la Nouvelle-Zélande ce vendredi soir. Sur le banc des remplaçants tous les joueurs pourraient donc connaître leur première cape en Coupe du monde : Jean-Baptiste Gros, Dorian Aldegheri, Peato Mauvaka, Paul Boudehent, Romain Taofifenua, Maxime Lucu, Arthur Vincent et Melvyn Jaminet.

Voici la compo des Bleus pour démarrer la Coupe du monde face aux All Blacks !!! \ud83d\udd25#XVdeFrance #RWC2023 pic.twitter.com/FOQJ69i6ox — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 6, 2023

8 titulaires lors du dernier match face aux All Blacks reconduits

La dernière fois que les Français ont croisé le chemin des Néo-Zélandais, c'était le 20 novembre 2021. Une date qui fait sens dans l'histoire du XV de France puisque Antoine Dupont et ses coéquipiers s'étaient imposés 40-25, une victoire historique. Pour le choc de vendredi soir, huit joueurs titulaires lors du dernier match face aux All Blacks ont été reconduits : Uini Atonio, Cameron Woki, François Cros, Grégory Alldritt, Antoine Dupont, Gaël Fickou, Gabin Villière et Damian Penaud.

4 titulaires n'ont jamais joué la Nouvelle-Zélande

Thomas Ramos, Yoram Moefana, Reda Wardi et Julien Marchand se tiendront pour la première fois face aux All Blacks. En 2021, Melvyn Jaminet était préféré à Thomas Ramos alors que Yoram Moefana et Reda Wardi n'avaient pas été retenus pour ce match. De son côté Julien Marchand, touché aux côtes n'avaient pas pu tenir sa place. C'est donc Peato Mauvaka qui débutait la rencontre et s'offrait, d'ailleurs, un doublé, avant d’être remplacé par le Castrais Gaëtan Barlot.

Fickou a rencontré les Blacks à 6 reprises

Gaël Fickou est le joueur le plus capé de ce XV de départ (il va vivre sa 82ème sélection) et il est logiquement le joueur qui connaît le mieux les Néo-Zélandais. Le centre a affronté les All Blacks à six reprises et s'est imposé une seule fois. Le 9 novembre 2013 (test-match), le 26 novembre 2016 (test-match), le 9, 16 et 23 juin 2018 (tournée d'été) et le 20 novembre 2021 (Autumn Nations Series).

Avec 31 victoires sur 31 matchs, les Néo-Zélandais sont invaincus en phase de poule de Coupe du monde

C'est une statistique qui a le mérite de rappeler la supériorité de cette équipe néo-zélandaise. Oui, les All Blacks se sont lourdement inclinés face à l'Afrique du Sud et sont sans doute un peu en perte de vitesse ces derniers temps mais il ne faut pas non plus en oublier les trois titres de champions du monde et leur parcours étincelant en Coupe du monde. Si les Français s'imposent ce vendredi soir cela serait la première fois que la Nouvelle-Zélande s'incline en phase de poules de Coupe du monde puisque les hommes de Ian Foster restent sur 31 victoires en autant de matchs.