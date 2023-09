Deux jours avant d'affronter la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture de la Coupe du monde, une équipe qui le faisait rêver quand il était jeune, le demi de mêlée et capitaine du XV de France Antoine Dupont assure que les Bleus sont prêts pour partir à l'assaut de leur objectif suprême.

Avant d'aborder ce match d'ouverture, où en êtes-vous de votre état de forme ?

Nous avons eu une période de régénération la semaine dernière avec un travail individuel. Cela nous a permis de nous ressourcer chez nous, aussi bien mentalement que physiquement. Il y a aussi eu un travail conséquent sur le début de semaine, même si on bénéficie de récupération jusqu'au match, aujourd'hui (mercredi) et demain (jeudi). On verra si nous sommes en forme et si la préparation porte ses fruits vendredi soir, mais tout le monde se sent bien, est enthousiaste pour débuter cette compétition.

Que représente pour vous le fait d'affronter la Nouvelle-Zélande ?

C'est souvent la plus belle équipe à voir jouer, celle qui a fait rêver des générations et des générations. Depuis que la Coupe du monde existe, c'est sûrement l'équipe qui a le plus marqué les esprits avec des joueurs extraordinaires. Quand j'étais petit, comme beaucoup de passionnés de rugby, j'admirais cette équipe et les joueurs qui la composaient. Alors, pouvoir l'affronter aujourd'hui en match d'ouverture d'une telle compétition, en France qui plus est... Toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un grand événement. À nous de mettre les ingrédients pour que l'issue soit positive. Mais l'affiche est très belle.

Les regards sont souvent braqués sur vous. Vous sentez-vous investi d'une mission à la tête du XV de France ?

Je pense que nous le sommes tous, que nous avons tous cette responsabilité aujourd'hui de faire quelque chose de grand dans cette Coupe du monde. Évidemment, je suis capitaine de cette équipe et je suis peut-être davantage mis en avant que les autres, mais on a tous cette volonté féroce de s'inscrire dans le palmarès de la compétition. On a réussi à le faire jusqu'à maintenant et il y a une certaine pression parce que nous sommes attendus, qu'on a développé de l'espoir chez les gens depuis quatre saisons avec les résultats qu'on a eus. Je crois que la pression est moins élevée que la motivation et l'exigence qu'on se fixe. Et surtout que notre ambition.

Fabien Galthié et Raphaël Ibanez partagent avec vous la particularité d'avoir été capitaines sur une Coupe du monde. Vous nourrissez-vous de leur expérience ?

On avait beaucoup échangé au départ de mon capitanat surtout. Puis, comme les choses se sont plutôt bien passées, nous avons continué à avoir des échanges réguliers. Mais il n'y a rien eu de formel à ce sujet. Nous avons un collectif qui fonctionne bien ainsi et je me sens accompagné, épaulé dans ce rôle par les leaders que l'on connaît, que ce soient Gaël (Fickou), Charles (Ollivon), Greg (Alldritt) ou Julien (Marchand) qui sont tous des joueurs d'expérience. Ils sont à mes côtés pour guider notre équipe. Chacun a un rôle bien défini qui permet à tout le groupe d'avancer. C'est donc plus facile pour moi. Mais je sais que, si j'ai des questions, mon sélectionneur sera là pour y répondre.

Et sentez-vous l'excitation monter dans le groupe ?

Plus on se rapproche du match, plus on sent l'excitation, la ferveur, l'engouement qui montent. Que ce soit dans le groupe ou à l'extérieur, dans les médias, chez les gens, sur les réseaux sociaux. Ce match-là, on le voit partout ! Mais c'est vraiment l'envie et l'enthousiasme qui remplissent le groupe. Je ne sens pas de pression négative ou démentielle dans l'équipe aujourd'hui. C'est une bonne chose. Il faut continuer à garder ce naturel qui caractérise notre fonctionnement, tout en conservant notre sérieux et notre rigueur. Il faudra être prêt au coup d'envoi. Après, il y a bien sûr de la pression. Au-delà de recevoir un événement planétaire, le Graal de notre sport, elle est surtout due au fait que les gens attendent beaucoup de nous. En ayant des résultats probants et en étant dans les premières places mondiales, on a donné à tout le monde l'envie de nous voir soulever ce trophée. Ils croient en nous, ça les porte et ça nous porte. On doit rester dans ce que l'on fait depuis quatre ans maintenant et prendre l'énergie positive de cette fameuse pression.