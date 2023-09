Yoram Moefana plutôt que Jonathan Danty, cinq avants plutôt que six sur le banc des finisseurs, Dorian Aldegheri préféré à Sipili Falatea, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié explique ici ses choix

L’absence de Jonathan Danty

"Jonathan, comme tous les joueurs, aurait aimé débuter ce match. Nous avons pris une décision, il a aussi pris cette décision. Mais cette compétition, c’est d’abord quatre matchs de qualification et puis peut-être trois matchs éliminatoires. Cette équipe de France va bouger. On ne peut pas s’arrêter à quinze titulaires et huit finisseurs. Nous avons un groupe de 33 joueurs, plus des éléments en attente. Il faut que l’on soit en capacité de performer, avec une équipe de France en capacité de s’adapter. Nous avons donc pleinement confiance en cette paire de centres Gaël Fickou – Yoram Moefana. Ils ont déjà joué ensemble. Yoram a maintenant une grosse expérience, quasiment trois années de présence avec nous. Nous avons travaillé de nombreuses formules depuis le début de notre préparation et on doit être capable de s’adapter à la forme des joueurs du moment. Aujourd’hui, c’est notre meilleure équipe de France possible."

Un banc avec cinq avants et trois trois-quarts

"Par rapport à la forme du moment, à l’équilibre de notre équipe, nous avons pensé qu’il fallait répartir la force, la puissance et l’énergie de nos finisseurs, de manière, entre guillemets, plus classique. Avec des profils de joueurs complémentaires pour pouvoir apporter de l’énergie au bon moment."

Voici la compo des Bleus pour démarrer la Coupe du monde face aux All Blacks !!! \ud83d\udd25#XVdeFrance #RWC2023 pic.twitter.com/FOQJ69i6ox — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 6, 2023

Dorian Aldegheri plutôt que Sipili Falatea sur le banc

"Dorian mérite d’être là. Il a un chemin extraordinaire avec nous, avec son club. Il est venu chercher avec autorité le maillot dans le vestiaire. Aujourd’hui, il est très important pour le groupe. Nous avons deux capitaines en mêlée : le premier, c’est Uini Atonio, le second, c’est Dorian Aldegheri. Ces deux-là ont juste besoin de sentir sept partenaires soudés derrière eux. Dorian est là pour toutes ces raisons. Nous n’avons pas prévu, sauf catastrophe, de faire rentrer Dorian à gauche. Il rentrera à droite de la mêlée. Après, il est capable de s’adapter."

Les All Blacks

"C’est un premier adversaire magnifique. Que rêver de mieux ? C’est une équipe qui n’a jamais perdu un match de phase qualificative en Coupe du monde. 31 victoires, rendez-vous compte : C’est une équipe qui a aussi trois titres de champion du monde. Ils ont gagné leur dernière compétition : le "Four Nations". Nous sommes tellement heureux d’affronter cette équipe-là que pour nous le match de vendredi est une fête, un grand bonheur."

La pression du premier match

"On s’est préparé. C’est un travail que l’on a fait dès le début de notre mandat, dans lequel nous avons progressé. Cette compétence de la gestion émotionnelle de l’événement, nous l’avons anticipée pour être le meilleur possible dans ce domaine-là. Mais les domaines de la performance et de la stratégie sont liés pour essayer de cocher le maximum de case et atteindre la victoire."

Invité exceptionnel du Chant du Coq dans l'épisode d'aujourd'hui, Thomas Ramos revient sur l'importance du buteur et de son rôle.



L'entretien en intégralité à écouter ici > https://t.co/tY2sXCBWbv pic.twitter.com/cf42PeK503 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 6, 2023

L’avant-match

"Ce sera simple : nous serons enfermés (rires). On ne pourra pas s’éparpiller. World Rugby nous a donné 22 minutes (pour l’échauffement), on espère en obtenir 24. Mais nous nous sommes préparés lors du match contre l’Australie (27 août) avec 22 minutes. C’était une sorte de répétition générale. Cette fois, nous arriverons au stade 90 minutes avant le coup d’envoi (19h45), nous n’avons pas eu le choix de l’heure d’arrivée."

Le scénario de ce premier match

"Les Blacks vont nous challenger dans tous les domaines de la performance. La performance individuelle, collective… sur la stratégie. Et puis, sur cette donnée que l’on perçoit parfois un peu moins, c’est la relation entre les joueurs, l’amour qu’il y a entre eux, l’envie qu’ils ont de ne pas se lâcher. Cette force invisible qui s’affirme dans ces matchs, on a essayé de la construire. Une équipe qui a envie d’aller dans la même direction, c’est parfois irrationnel, mais que l’on verra vendredi."