En conférence de presse, l’entraîneur des trois-quarts tricolores Laurent Labit s’est projeté sur le match d’ouverture face aux All Blacks et a évoqué les attentes placées en Matthieu Jalibert, le meneur de jeu des Bleus.

Où en est Jonathan Danty, qui s’est entraîné normalement aujourd’hui ?

Il est dans le protocole de reprise que l’on avait prévu pour lui. Jonathan Danty a bien bossé avec La Rochelle la semaine dernière et s’est entraîné normalement aujourd’hui (lundi) avec nous. À ce sujet, on refera un point ce soir puis un autre à l’entraînement de demain. On décidera alors s’il postule ou pas au match de vendredi soir.

Que vous apporte-t-il, au juste ?

Le milieu du terrain est important, surtout au niveau international. Il faut y peser. Jo a une bonne complémentarité avec Gaël Fickou mais on a aussi déjà joué sans lui, depuis le début du mandat. À ce poste, Arthur Vincent est bien revenu de sa blessure. Quant à Yoram Moefana, il est un puncheur. Si Danty n’est pas apte, on aura donc d’autres options.

Techniquement, que vous faudra-t-il faire pour battre la Nouvelle-Zélande ?

Il faudra être capables de les jouer comme on l’avait fait il y a deux ans, ne pas leur donner de ballons faciles parce que ces All Blacks sont capables de fulgurances. La tendance, aujourd’hui, est à la possession du ballon plutôt qu’à la défense. Il nous faudra donc trouver un juste milieu.

Avant le match, on aura seulement vingt minutes pour s’échauffer sur la pelouse

Comment allez-vous effectuer votre mise en route, le soir du match ?

En raison de la cérémonie d’ouverture de la compétition, on aura seulement vingt minutes pour s’échauffer sur la pelouse. Les joueurs commenceront donc à l’intérieur. On a testé cette configuration contre l’Australie lors du dernier match amical et cela s’est très bien passé.

Avez-vous masqué votre jeu durant la préparation estivale ?

Il y a évidemment des choses que l’on a préparées et que nous n’avons pas montrées, cet été. Les adversaires ont fait pareil, je pense.

Matthieu Jalibert est-il prêt à disputer ce choc ?

On a toujours su qu’il serait prêt. Comme Romain Ntamack, il est un joueur de très haut niveau et beaucoup de nations aimeraient avoir la même richesse que nous à ce poste important. […] Matthieu a été très bon dans le jeu au pied contre l’Australie ; il respecte le cadre et en sort parfois avec ses qualités de vitesse. Il sera au rendez-vous.