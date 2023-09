Dimanche soir, le capitaine tricolore Antoine Dupont est revenu sur l’affaire Chalureau, les blessures essuyées par le XV de France cet été et ce que représente à ses yeux Aaron Smith, le demi de mêlée des All Blacks...

Est-ce que vous mangez, buvez et dormez « All Blacks » depuis ces derniers jours ?

On n’est pas loin de ça, évidemment… (rires) On se prépare pour ce match depuis quatre ans. Malgré tout, il faut avoir du détachement, du recul et conserver la fraîcheur, le naturel qui nous caractérisent depuis trois ans.

Comment avez-vous vécu la polémique ayant récemment touché Bastien Chalureau, le deuxième ligne du XV de France ?

On n’a pas été affecté par tout ça. […] On était au courant de cette affaire, d’ailleurs encore en instruction. Avec nous, Bastien a toujours été exemplaire en dehors et sur le terrain. Il remplit parfaitement son rôle.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Suivez la prise de parole de Fabien Galthié et Antoine Dupont en direct ici \ud83d\udc47https://t.co/FiGlvakwBk — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 3, 2023

Avez-vous été surpris par l’engouement déclenché par votre cérémonie d’accueil à Rueil-Malmaison, samedi après-midi ?

Tout au long de l’été, on a fait des entraînements ouverts au public et c’était toujours plein à craquer. C’est une très bonne chose. On prend toutes les énergies positives ; on sait que l’on en aura besoin, tout au long de la compétition.

Comment expliquer les blessures à répétition dont a souffert votre équipe depuis le début de la compétition ? Le championnat de France est-il trop long ?

La cadence des joueurs français est un problème. C’est factuel : on joue beaucoup plus que nos adversaires. Malgré tout, je ne pense pas que ce soit à cause de cela que nous avons des blessures, depuis le début de l’été.

Le deuxième ligne Bastien Chalureau, convoqué hier avec le XV de France en remplacement de Paul Willemse, se remet à peine d’une commotion cérébrale contractée lors de France - Fidji.



Plus d'infos : https://t.co/ovq8hzI0RA pic.twitter.com/VDw30Mf4ju — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 2, 2023

À quel point les demis de mêlée néo-zélandais tels Aaron Smith et Tawera Kerr-Barlow ont – ils été sources d’inspiration pour vous ?

Aaron Smith est un joueur expérimenté : il est champion du monde, compte plus de 100 sélections au compteur. Je le regardais à la télé quand j’étais plus jeune. Malgré son âge (34 ans), il a toujours sa capacité à coller au ballon, à accélérer le jeu et il reste un maillon fort de l’équipe néo-zélandaise. Tawera Kerr-Barlow, lui, a un profil différent ; il est plus physique. Je m’inspire de ces joueurs. Tout est bon à prendre. On n’a jamais fini de s’instruire.