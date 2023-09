À trois jours du match d'ouverture de la Coupe du monde, Finlay Christie (demi de mêlée de la Nouvelle-Zélande) s'est amusé à imaginer une fusion d'Antoine Dupont et Aaron Smith et estime que ce joueur imaginaire serait le meilleur de tous les temps.

Finlay Christie a de l'imagination. Le demi de mêlée néo-zélandais a vanté les profils d'Antoine Dupont et Aaron Smith tout en imaginant une fusion des deux joueurs. Alors que les deux demis de mêlée devraient s'affronter lors du match d'ouverture du Mondial, Christie n’a pas tari d'éloges sur ce duel annoncé : "Je pense que si on les fusionne pour créer un seul joueur, ce serait le meilleur joueur de tous les temps. Aaron Smith a développé un sens de la passe que tous les joueurs à son poste lui envient. De l’autre côté, on a Dupont, le facteur X, avec ses percées et son jeu au pied incroyable. Il peut faire basculer n’importe quelle action d’un simple geste. Ce sont deux joueurs de classe mondiale. Ce sera génial de les voir s’affronter".

L’entraîneur des trois-quarts tricolores Laurent Labit s’est projeté sur le match d’ouverture face aux All Blacks, en donnant une information sur l'échauffement des Bleus au stade de France ! \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\udd9a\ud83c\uddf3\ud83c\uddffhttps://t.co/5FIEcc7Nr6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 4, 2023

Avec 14 sélections à ce jour, Finlay Christie connaîtra sa première Coupe du monde avec le maillot noir. Le numéro 9 des Auckland Blues devrait démarrer la rencontre sur le banc. Christie en a d'ailleurs profité pour imaginer l'ambiance bouillante du stade de France.

Le stade de France en mode UFC ?

Les All Blacks entreront dans un chaudron. Ce vendredi, la Nouvelle-Zélande et la France ouvriront la Coupe du monde (21h15) au stade de France dans une ambiance électrique. La rencontre est évidemment à guichets fermés et fait déjà saliver les Néo-Zélandais. Finlay Christie a déjà hâte de pénétrer dans l'enceinte dionysienne et ose la comparaison avec un autre sport de combat, l'UFC (Ultimate Fight Championship). "Le public est différent ici. Si vous connaissez un peu l’UFC, il y avait un tournoi récemment, le public était dingue, il faisait un boucan du diable, ça criait, ça chantait. Ici, ils font un peu la même chose mais pour le rugby. C’est génial. Mais il faut bien communiquer car sur la pelouse, le bruit fait que l’on peut ne pas s’entendre quand on échange".

Les All Blacks retrouveront le stade de France deux ans après leur dernière rencontre à Saint-Denis. Icon Sport - Icon Sport

Le demi de mêlée néo-zélandais fait ici référence à l'UFC Paris, une soirée des combattants de MMA, qui s'est tenue à l'Accor Arena. Plus tôt dans la semaine, Grégory Alldritt salivait d'avance à l'idée de retrouver le public français. "C’est avant tout le match d’ouverture, avec un stade qui s’annonce bouillant, un show exceptionnel pour la cérémonie d’ouverture, avec la patrouille de France je crois. Nous, ça fait quatre ans qu’on travaille dur pour cette soirée-là. On a juste hâte d’y être" expliquait le numéro 8 français.