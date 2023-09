Les Bleus défieront les All Blacks dans deux jours au Stade de France en ouverture de la Coupe du monde. Retour sur les matchs historiques et sur les statistiques importantes entre les deux nations.

J-2 avant France - Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde ! Un choc, un vrai, pour lancer le Mondial 2023 face aux redoutables All Blacks, triples champions du monde, et terreurs de la planète rugby depuis que le monde est monde. Au Stade de France vendredi soir à 21h15, Blacks et Bleus s'affronteront pour la 63e fois. Retour sur un bilan plutôt contrasté, mais jamais terne niveau émotion.

Bilan négatif, mais...

Disons les choses clairement, le ratio n'est pas très positif pour nos Bleus. En 62 confrontations (officielles), les Français l'ont emporté seulement 13 fois pour 48 défaites et un match nul. Le dernier succès, tout le monde s'en souvient, date du 20 novembre 2021, déjà au Stade de France, déjà avec Fabien Galtié à la tête de la sélection. C'est d'ailleurs la dernière rencontre entre les deux équipes.

Remontons le temps. Le 1er janvier 1906, les Bleus affrontent pour la toute première fois les Blacks. À l’époque, les Néo-Zélandais effectuent leur première tournée européenne et on dit déjà d'eux qu'ils sont les meilleurs au monde. Pour le XV de France, ce premier match officiel se termine sur une défaite sans appel (38-8) mais qu'importe, le rendez-vous est pris. Il deviendra à chaque fois un moment d'exception pour les deux nations. 48 ans plus tard, le 26 février 1954 à Colombes, les Français remportent leur premier match face aux redoutables hommes en noir (3-0). Au total, si les Blacks ont un pourcentage de victoires largement positif (77,42 % face aux Bleus), le XV de France a le meilleur total, ou le moins pire selon chacun, parmi toutes les nations européennes. L'équipe de France est d'ailleurs la sélection du vieux continent qui a le plus battu les All Blacks (13 victoires, contre 8 pour l'Angleterre, 5 pour l'Irlande et 3 pour le pays de Galles).

La plus belle victoire

31 octobre 1999 : demi-finale de Coupe du monde

Pourquoi celle-ci ? Certains préféreront mettre en avant le quart de finale historique de 2007 où les coéquipiers d'Imanol Harinordoquy avaient terrassé les jeunes Carter et McAlister dans un Millennium Stadium bouillant (20-18). Il est vrai que tout est légendaire dans ce face-à-face : le haka et la réponse des Bleus, l'ambiance électrique, le petit en-avant sur l'essai de Frédéric Michalak, la course en travers de Jean-Baptiste Élissalde pour dégager l'ultime ballon en touche... Pour les plus jeunes, c'est le succès historique lors du Test-match 2021 (le plus large, 40-25) qui prédominera. Plusieurs actions ont enrichi la légende du XV de France. On pense ici à la folle relance de Romain Ntamack, l'interception de Damian Penaud ou le doublé de Peato Mauvaka.

Alors, pourquoi 1999 ? D'abord parce que cet affrontement se déroule en demi-finale de la Coupe du monde, le 31 octobre à Twickenham dans le temple du rugby. Niveau prestige, difficile de faire mieux. Ensuite, car le match en lui-même est un pur bonheur, un moment à part, hors du temps. En se replongeant dans le replay du match disponible sur internet, les émotions refont surface immédiatement. Souvenez-vous... 24-10 pour les Blacks, Jonah Lomu sur son nuage, et puis la folle remontée, les deux drops de Christophe Lamaison, l'essai de Christophe Dominici, les commentaires de Christian Jean-Pierre et Bernard Laporte. Du grand art ! La victoire finale (43-31) est gravée à jamais dans la légende. "Énorme" écrivait Midi Olympique à sa Une.

Intenable Christophe Dominici, soutenu ici par Fabien Galthié, face aux All Blacks en demi-finale du Mondial. ActionPlus / Icon Sport

La plus large défaite en Coupe du monde

17 octobre 2015 : quart de finale de Coupe du monde

Pour être tout à fait exact, ce n'est pas la plus large défaite face aux Blacks. Ce triste record appartient au Nouvelle-Zélande - France du 9 juin 2007, lors d'une tournée d'été à l'autre bout du monde (61-10). 2015 est en revanche la plus large défaite de l'histoire des Bleus en Coupe du monde. Un jour de deuil. "Carnet noir" accompagnait la Une de votre journal après cette défaite historique (62-13 quand même) du XV de France. Un chemin de croix pour les hommes du capitaine Thierry Dusautoir et une triste fin en équipe de France pour le troisième ligne magnifique que fut "Titi" pendant 80 sélections et 56 capitanats. De ce match, on retient forcément l'écart de niveau, mais certaines images hantent encore les supporters français comme l'essai du phénomène Julian Savea égratignant sur son passage Noa Nakaitaci et Scott Spedding. L'humiliation est totale, le 17 octobre 2015 marque un tournant dans l'histoire du rugby français, et permet une prise de conscience générale sur l'état de la sélection tricolore.

Wesley Fofana a beau se démêler, les Bleus ne sont pas invités en quart de finale 2015. Dave Winter / Icon Sport

Vendredi, Bleus et Blacks vont encore une fois écrire une page de leur légende sur la pelouse du Stade de France. Dernière statistique en guise de conclusion : en cas de succès, les coéquipiers d'Antoine Dupont seront les premiers à battre les Néo-Zélandais en match de poule d'une Coupe du monde. Pour l'heure, 31 rencontres et 31 victoires. Il est temps d'y mettre fin.