Jonathan Danty s'est entraîné avec les titulaires, à quatre jours du match d'ouverture du Mondial. Avant France - Nouvelle-Zélande, Cameron Woki et Thibaud Flament ont été associés en deuxième ligne.

Qui portera le numéro 12 français, face à la Nouvelle-Zélande ? À quatre jours du match d'ouverture du Mondial (8 septembre, 21 heures), Jonathan Danty s'est entraîné avec les titulaires, ce lundi. Victime d'une "lésion mineure sur ses ischios-jambiers", le centre rochelais a bien tenu sa place à l'entraînement. Si sa participation à la rencontre face aux All Blacks reste très incertaine, sa séance avec les titulaires est un signal positif pour le staff des Bleus.

Le premier entraînement du XV de Frabce débute. DANTY avec les titulaires ce jour, Flament en 5, Wardi pilier gauche et Woki ennumero 4. Équipe type,donc. @RugbyramaFR — duzan marc (@MarcoDuzan) September 4, 2023

Après avoir pris part à trois matchs de préparation avec le XV de France (Écosse, Fidji, Australie), Jonathan Danty s'est ensuite blessé et entame aujourd'hui une course contre-la-montre pour postuler au match d'ouverture des Bleus contre les Blacks.

Woki-Flament en deuxième ligne

Autre information, Cameron Woki et Thibaud Flament ont formé la paire à l'entraînement ce lundi. Le Toulousain portait le numéro 5 et devrait donc succéder à Paul Willemse, blessé. Reda Wardi avait lui le numéro 1 dans le dos et semble se diriger vers une titularisation. Pour rappel, Cyril Baille est sorti blessé lors de France - Écosse, à Saint-Étienne. Touché au mollet droit, le pilier toulousain espère être de retour à la fin de la phase de poules, face à l'Italie.

Enfin, Bastien Chalureau devrait prendre la parole dans les prochaines heures, après la polémique entourant sa sélection dans le groupe France.