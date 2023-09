Pour le match d'ouverture vendredi face à la Nouvelle-Zélande, les Français arboreront un maillot blanc.

Les Bleus seront en blanc ! Pour affronter les All Blacks au Stade de France vendredi 8 septembre, les coéquipiers d'Antoine Dupont arboreront leur maillot blanc.

L'équipementier Le Coq Sportif a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, en dévoilant la nouvelle tunique du XV de France. Maillot blanc et short bleu, le coq rouge

PRÊTS POUR LE CHOC ? ?\ud83d\udca5 #FRANZL

Nos \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 démarrent l’aventure dès vendredi prochain, ils affronteront la Nouvelle-Zélande pour le match d’ouverture de cette Coupe du Monde de Rugby 2023. La compétition démarre fort, la rencontre s’annonce titanesque ?

Notre #XVdeFrance arborera… pic.twitter.com/Fi04tt0S5y — le coq sportif (@lecoqsportif) September 2, 2023

Les Français ont pris leur quartier à Rueil-Malmaison et poursuivre leur préparation à quatre jours de défier les All Blacks. Ce lundi midi, le Président de la République Emmanuel Macron va déjeuner avec l'ensemble du groupe France. Le coup d'envoi de la rencontre face à la Nouvelle-Zélande sera donné vendredi, à 21h15 au Stade de France. Un choc que vous pourrez suivre sur TF1 et en direct commenté sur Rugbyrama.