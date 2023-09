Sur RMC, ce dimanche, le député LFI, Thomas Portes a désapprouvé la présence de Bastien Chalureau en équipe de France car condamné en 2020 pour "agression raciste". Il a annoncé vouloir saisir la ministre des Sports à ce sujet.

Les nuages s'amoncellent sur le ciel bleu... Après le forfait de Paul Willemse pour la Coupe du monde 2023, Bastien Chalureau (six sélections) a été convoqué pour participer au Mondial 2020. Cela a eu comme dégât collatéral de faire ressortir une histoire passée. En 2020, le deuxième ligne a été condamné en première instance pour "faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime". Le deuxième ligne du MHR avait fait appel et nié le caractère raciste tout en assumant l'échauffourée. Ayant fait appel de sa condamnation, il est pour l'heure présumé innocent.

Dans La Matinale Week-End sur RMC ce dimanche, le député LFI de Seine-Saint-Denis Thomas Portes a tenu à faire part de son indignation concernant la présence de Bastien Chalureau dans la liste des 33. "Il n’y a pas que LFI, il y a un certain nombre de supporters qui se sont émus de la convocation de Bastien Chalureau en équipe de France, a-t-il tenu à souligner. Il y a eu une condamnation pour une bagarre à la sortie d’une soirée, et ce n’est pas une bagarre anodine. Il a dit des mots racistes, deux témoignages ont confirmé ses propos. On ne peut pas accepter, aujourd’hui, d’avoir un joueur de rugby en équipe de France qui a été condamné pour des faits racistes."

Le deuxième ligne Bastien Chalureau, convoqué hier avec le XV de France en remplacement de Paul Willemse, se remet à peine d’une commotion cérébrale contractée lors de France - Fidji.



Plus d'infos : https://t.co/ovq8hzI0RA pic.twitter.com/VDw30Mf4ju — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 2, 2023

La ministre des Sports saisie ?

Thomas Portes a annoncé vouloir agir dans ce dossier et ne pas rester les bras croisés. "La première des choses, c’est qu’il aurait fallu que Fabien Galthié ne l’appelle pas, a enchaîné Thomas Portes. Avec mon collègue député François Piquemal, nous allons saisir dès lundi la ministre des Sports (Amélie Oudéa-Castera) pour qu’elle intervienne et qu’elle demande à l’équipe de France de ne pas le sélectionner. (...) Envoyer un signal en disant qu’on peut représenter l’équipe de France, alors qu’on a été condamné pour des propos racistes, c’est absolument inacceptable." Pour finir, il a conclu en rappelant que l'ancien international argentin Federico Aramburú avait été assassiné par un militant d'extrême droite, Loïc Le Priol.