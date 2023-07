Près d’un an et demi après sa disparition, le trois-quarts centre argentin est toujours présent dans toutes les têtes et hier soir, ses amis et sa famille ont dévoilé une fresque en sa mémoire, aux Halles de Biarritz.

La famille et les amis de Federico Martin Aramburu, assassiné en plein Paris en mars 2022, se sont retrouvés hier soir aux Halles de Biarritz pour lui rendre un nouvel hommage. C’est au “Comptoir du Foie Gras”, un établissement tenu par l’ancien talonneur David Roumieu, que ses partenaires du BO, ses amis et sa famille se sont rejoints en début de soirée.

Aux Halles, que le trois-quarts chérissait tant, la plupart des “Galactiques” avaient répondu à l’invitation, et dans la douceur d’une soirée d’été sur la Côte basque, Thomas Lièvremont, Imanol Harinordoquy, David Couzinet, Benoît August, Manuel Carizza, Thierry Dusautoir, Dimitri Yachvili, Julien Peyrelongue et Damien Traille ont partagé un verre en la mémoire de leur copain argentin. Aux côtés des Galactiques, on pouvait aussi apercevoir le futur sélectionneur de l’Italie et grand ami de “Fede”, Gonzalo Quesada, Shaun Hegarty, Laurent Mazas, Titou Lamaison, Benjamin Thiery, Jack Isaac, Bertrand Guiry, Philippe Guillard, le champion de pelote Eric Irastorza ou Robert Rabagny, l’ancienne mascotte du BOPB.

À Biarritz, les amis et la famille de Federico Martin Aramburu ont dévoilé, ce soir, une fresque en sa mémoire.@midi_olympique @RugbyramaFR pic.twitter.com/UBTEpDCfX2 — Pablo Ordas (@Pablordas) July 12, 2023

Des Halles à son image

Avant que la fresque réalisée par Arthur Millot, plus connu sous le nom de “Bur”, ne soit dévoilée, Roger Aguerre, un de ses plus proches amis, a tenu à dire quelques mots, aux côtés de Maria, l’épouse de Federico Martin Aramburu. “Je crois qu’il n’y avait pas mieux que cet endroit pour rattacher Fede à la ville de Biarritz qu’il aimait tant, et où il avait fait le choix de vivre, a souligné l’actuel entraîneur de l’AS Bayonne (Fédérale 3). Ces Halles, par leur dimension épicurienne, mais aussi par leur côté festif et rassembleur, ressemblent en tout point à la conception que Fede avait de la vie. À travers cette fresque, le souvenir de Fede restera ancré dans les murs de ce lieu symbolique de Biarritz, comme il est ancré dans nos cœurs. Je suis sûr que beaucoup auront une odeur de Fernet-Branca qui viendra les chatouiller lorsqu'ils penseront à un moment partagé avec Fede. Cette fresque doit aussi nous permettre de nous souvenir, en premier lieu, de la personne qu’était Fede. Il était drôle, espiègle, malin, engagé et loyal en toutes circonstances.”

Aguerre : “Opposons-nous, toujours, à toute forme d'extrémisme”

En bas de la rue du centre, Roger Aguerre est ensuite revenu sur les circonstances de la disparition de son ami. “Il faut aussi se souvenir ce pourquoi nous sommes là, ce soir. Samedi, quand j’étais devant mon écran pour regarder Argentine-Nouvelle Zélande, l’hymne argentin, qui vous transcende tant, a résonné encore différemment. Voir ces joueurs hurler « O juremos con gloria morir » (jurons de mourir avec gloire, NDLR) m’a permis de me souvenir de ce triste matin, où tu as incarné l’hymne de ton pays, car c’est bien avec gloire que tu es mort ce jour-là, en t’opposant au racisme et à la violence de militants d’extrême droite, dans ta volonté de lutter contre l’injustice. Il faudra toujours s’en souvenir et espérons que la justice française se souviendra du motif de ce meurtre, et qu’elle sera exemplaire. Souvenons-nous de ce message que nous laisse Fede en héritage. Ne baissons jamais les yeux face au racisme et à l'injustice, opposons-nous toujours à toute forme d'extrémisme et à ceux qui les véhiculent.” Passé ce discours, David Couzinet, Manuel Carizza et Jérôme Thion ont dévoilé la magnifique fresque, avant que la banda “Ttipitto” de Biarritz ne joue quelques airs, devant une foule venue en nombre pour honorer, encore et toujours, la mémoire du centre argentin…