Après sa blessure au genou, Romain Ntamack a été opéré au genou ce jeudi. Le joueur a annoncé sur les réseaux sociaux que tout s'était bien passé.

"Genou tout neuf." C'est avec ces termes que l'ouvreur du XV de France et du Stade toulousain Romain Ntamack a annoncé que son opération du ligament croisé du genou s'était déroulée sans accroc. Il a été opéré dans la ville rose. C'est le docteur Vincent Pineau, chirurgien orthopédiste spécialisé dans ce genre d'opération, qui s'est occupé du genou du demi d'ouverture. Il a été admis à la clinique Médipôle. Maintenant que son genou a été soigné, Romain Ntamack peut débuter sa rééducation. Sa période d'indisponibilité est estimée à, au moins, six mois.

Opération bien passée. À bientôt ?? pic.twitter.com/sIff3HIxYX — Romain Ntamack (@RomainNtamack) August 31, 2023

"Il me tarde de commencer ma Coupe du monde"

"Je vais me faire opérer ce jeudi donc il me tarde de commencer ma Coupe du monde à moi et revenir le plus vite possible sur les terrains, sans aller trop vite pour éviter une rechute", avait déclaré Romain Ntamack au micro de Canal +, avant la rencontre entre son club du Stade toulousain et Montpellier. Pour rappel, le demi d'ouverture du XV de France s'est blessé lors d'un plaquage sur Finn Russell, lors de la deuxième rencontre entre les Bleus et l'Ecosse, à Saint-Etienne.