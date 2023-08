Ce week-end, les Fidji ont marqué l’histoire en remportant pour la première fois un match de rugby à XV face à l’Angleterre. Cet exploit sur la pelouse de Twickenham a montré toute la force d’un groupe guidé par des joueurs exceptionnels. Au vu des difficultés galloises et australiennes, les Fidjiens ne seraient-ils pas les favoris de la poule C de la Coupe du monde 2023.

Et si cette Coupe du monde était finalement une des plus ouvertes de l’histoire ? Cet été, lors des matchs de préparation, tous les observateurs du monde du ballon ovale ont pu jeter un œil à chacune des sélections dans sa forme finale, avant le grand événement que sera le mondial en France à partir du 8 septembre. Le moins que l’on puisse dire, c’est que des surprises, il y en a eu. Des nations réputées moins fortes historiquement, comme les Fidji, les Tonga, l’Italie et les Samoa ont été à créditer de belles performances tandis que certaines grosses sélections comme l’Australie, le pays de Galles et l’Angleterre ont grandement inquiété. D’ailleurs, c’est par un exploit aussi retentissant qu’historique que cette série de matchs de préparation s’est achevée : la première victoire des Fidji sur l’Angleterre en rugby à XV. Qui plus est, cette "humiliation" - terme utilisé par les médias outre-manche - s’est déroulée sur la mythique pelouse de Twickenham, temple du rugby anglais.

L'Angleterre s'incline pour la première fois de son histoire face aux Fidji !!! Incroyable !



Le film du match > https://t.co/F95fuNoRGC pic.twitter.com/eU4WsfGMP9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 26, 2023

Au-delà de la véritable débâcle du XV de la Rose, qui peine très clairement à gagner ces derniers mois, cette rencontre a mis en évidence l’immense potentiel de Fidjiens bien armés avant cette Coupe du monde. Regardez seulement les performances lors de ce match de Selestino Ravutaumada, Semi Radradra, Vinaya Habosi, Caleb Muntz, Viliame Mata ou encore Lekima Tagitagivalu. Il semble que les hommes de Simon Raiwalui aient même trouvé des réponses à ce qui leur faisait défaut ces dernières années : la conquête et la charnière. Pour cette dernière composante, Frank Lomani et Caleb Muntz sont maintenant inévitables. Les Flying Fijians sont prometteurs et ont même accédé depuis ce week-end à la septième place du classement World Rugby, devant des nations comme l’Angleterre mais aussi… l’Australie, le pays de Galles et la Géorgie, sélections qu’ils retrouveront dans la poule C du mondial.

L’Australie et le pays de Galles au plus mal

Un groupe assez homogène, dans lequel la bataille pour les quarts de finale s’annonce très disputée. Il convient même de se poser la question suivante. Au vu des récentes performances des équipes engagées et du classement World Rugby actuel, les Fidji sont-ils les favoris de la poule C de la Coupe du monde 2023 ? Les éternels briseurs de rêves répéteront sans doute que l’Australie et le pays de Galles se réveilleront lors du mondial, et que certains récents matchs des Wallabies ont tout de même eu de la consistance. La vérité, c’est que les sélections d’Eddie Jones et de Warren Gatland font du sur-place, voire régressent, en ce moment. La preuve est sans doute que les deux équipes n'ont toujours pas un XV de départ figé et une rotation claire. Tâtonnants, ils ne peuvent pas travailler sereinement avec une équipe pleinement installée, au contraire des Fidji ou même de la Géorgie. Tout le monde sait pourtant qu’au rugby, la continuité et les automatismes sont des facteurs primordiaux pour la réussite d’une équipe.

Composition de la poule C de la Coupe du monde 2023 - Australie - Géorgie - Fidji - Portugal - Pays de Galles

Un autre élément est à prendre en compte, la cohésion et l’ambiance générale autour de l’équipe. Alors que les Fidjiens semblent soudés et ont vécu une expérience collective hors du temps lors de la victoire en Angleterre, l’Australie et le pays de Galles sont au fond du sceau. Après la défaite des Wallabies en France, la presse australienne n’a pas hésité à critiquer sévèrement les choix d’Eddie Jones, alors que ce dernier multiplie les interventions étranges devant la presse. Du côté gallois, les retraites prématurées d’Alun Wyn Jones, Justin Tipuric ou encore Rhys Webb sont les témoins d’une sélection qui n’a plus son âme d’antan, alors que la fédération est au plus mal. Avec tous ces facteurs, difficile de ne pas imaginer que les Fidji pourraient rallier les quarts de finale de la Coupe du monde et potentiellement affronter… l’Angleterre. Les Fidji peuvent y croire…