Le XV de France a disputé contre l'Australie son dernier match de préparation à la Coupe du monde. Une performance plus rassurante que les trois autres rencontres précédentes, à moins de deux semaines du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande.

Un Stade de France à guichets fermés, une frissonnante Marseillaise a cappella, des essais, un succès et des sourires à la fin. Cette rencontre face à l'Australie avait des airs de répétition générale. Espérons, alors, que le résultat soit le même à la fin... Mais en face, même s'ils ont été sèchement battus par l'Afrique du Sud, l'adversaire se nomme All Blacks. Cela sera autre chose que ces Wallabies qui ne sont pas des plus bondissants. Contre les Australiens, les Français, un peu comme à l'image de cet été, ont alterné le bon et le moins bon.

Le bon c'est le jeu proposé en seconde période une fois le score acquis, la bonne performance de Matthieu Jalibert et le réalisme, permettant à Thomas Ramos de récompenser régulièrement les venues dans le camp adverse. Le moins bon c'est la première période où la France, dans son jeu de dépossession, a peu vu le ballon et a semblé friable en défense, à l'image de l'essai de Mark Nawaqanitawase bien esseulé sur son aile après une incompréhension et un mauvais placement dans la ligne défensive. Antoine Dupont and co peuvent remercier l'imprécision face aux perches de l'ouvreur adverse Carter Gordon. Grâce à ça, les Australiens n'ont jamais réussi à coller au score. Les Français ont aussi été dominés en mêlée fermée. Le tout face à des Australiens toujours à la recherche de leur première victoire depuis la nomination d'Eddie Jones...

Le fameux pic de forme

Le premier match de préparation des ouailles de Fabien Galthié avait été à deux visages en Écosse, avec une mi-temps très aboutie et une autre où les seconds couteaux français avaient sombré. La semaine suivante, pour la revanche, les Bleus semblaient inarrêtables sur certaines séquences, notamment au retour des vestiaires, mais étaient éteints dans les 20 dernières minutes. Le match des joueurs tricolores a été sérieux face aux Fidjiens qui, malgré leur historique victoire face aux Anglais, ne sont pas des prétendants au trophée Webb-Ellis.

Les Bleus passent leur ultime test avec succès face à l'Australie et sont prêts pour aborder la Coupe du monde !#FRAAUS #XVdeFrance pic.twitter.com/xWRmBrA6MK — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 27, 2023

Après la deuxième rencontre face au XV du Chardon, le sélectionneur français expliquait être "dans un processus de travail qui n'est pas destiné à être performant". Certes, remporter les matchs de préparation n'apporte aucune ligne au palmarès. En gagner trois sur les quatre apporte tout de même de la confiance. Mais ce qui compte vraiment dans les test-matchs, c'est le contenu, et la France a été inconstante dans ce domaine-là, au fil des rencontres, connaissant quelques trous d'air, comme ces vingt dernières minutes contre les Écossais ou dans le secteur de la mêlée contre les Wallabies. Il faut aussi s'adapter au forfait définitif de Romain Ntamack et celui, momentané, de Cyril Baille.

La grande question, désormais, c'est "quand est-ce que les Français atteindront leur pic de forme ?". Les rencontres contre l'Uruguay, la Namibie et l'Italie permettront de travailler les automatismes et de monter en puissance avant les phases finales. Mais avant ça, il y a cette fameuse rencontre face à la Nouvelle-Zélande. Plus de deux mois se seront alors écoulés depuis le 3 juillet, date du début de la préparation à Monaco. "Je ne sais pas si on est prêt, on le saura dans 15 jours", a déclaré après la rencontre Antoine Dupont. Réponse le 8 septembre.