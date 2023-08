À deux semaines du début de la Coupe du monde, l'Angleterre a subi la première défaite de son histoire face aux Fidji, 22-30. Une performance ratée avec un contenu globalement inquiétant dans le jeu...

Un gros plan du réalisateur sur la mine déconfite d'Owen Farrell, seul en tribune, entouré de sièges vides. Le capitaine du XV de la Rose, suspendu, a assisté, impuissant, à la défaite des siens face aux Fidji dans leur antre de Twickenham, 22-30 score final. Ce revers face aux Flying Fijians est historique : jamais les Fidjiens ne s'étaient imposés contre les Anglais. Si ce 26 août sera presque considéré comme un jour de fête nationale à Suva, il prendra plus des airs de séisme à Londres ! Steve Borthwick avait aligné une équipe très proche de celle qui débutera la Coupe du monde contre l'Argentine le 9 septembre. Mais cette répétition générale a tourné au fiasco...

Les Anglais douchés par la pluie

Évidemment, ce qui restera de cette rencontre, c'est le tableau d'affichage, avec des Anglais marquant huit points de moins que leurs adversaires. Mais il ne faut pas minimiser la très grosse performance des Fidjiens, notamment dans le second acte. Au-delà de ce résultat, le plus inquiétant est le contenu de la performance de l'Angleterre. Pourtant, les coéquipiers de Courtney Lawes, capitaine du soir, ont bien commencé le match, montrant des intentions de jeu pas encore vues cet été. L'Angleterre a été récompensée par un essai en première main, inscrit par Jonny May. Le score était de 8 - 0 quand la pluie a fait son apparition un peu avant le quart d'heure de jeu. Là, les Anglais ont arrêté de jouer, retrouvant leur stratégie de jeu au pied et de ping-pong rugby. La rencontre a été plongée dans un faux rythme.

L'Angleterre s'incline pour la première fois de son histoire face aux Fidji !!! Incroyable !



Au retour des vestiaires, la pluie avait disparu. Si les Fidjiens ont retrouvé de leur magie ballon en main, les Anglais eux, n'ont pas su que faire de la balle. L'essai de Marcus Smith est dû à une faute de main de Lekima Tagitagivalu ; le troisième essai, signé Joe Marchant, après plusieurs temps de jeu, a fait suite à une action à peu près intéressante. Sinon, les hommes de Steve Borthiwck ont fait moins de franchissements et battus moins de défenseurs que ceux de Simon Raiwalui. En défense, ils ont manqué 27 plaquages et ont été en difficulté face à la puissance de Semi Radradra où les appuis d'un Selestino Ravutaumada survolté. Ils ont aussi souvent été à la faute, ce qui a fait le bonheur de Caleb Muntz, auteur d'un 100% face aux perches. Ils n'ont jamais été vraiment décrochés au score, ils ont fait trop d'erreurs pour passer devant des Fidjiens, pourtant privés d'un Josua Tuisova blessé ou d'un Levani Botia lui aussi absent.

Si Eddie Jones a été viré l'hiver dernier en vue du Mondial, les problèmes du XV de la Rose persistent. Sans plan de jeu à deux semaines de la Coupe du monde de l'autre côté de la Manche, ils sont sous le feu des critiques des médias et des consultants. Les deux prochaines semaines vont être électriques au royaume de sa Majesté...