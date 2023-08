Les Blacks peuvent craindre le pire ! Scott Barrett, le deuxième ligne néo-zélandais pourrait être suspendu pour le match d'ouverture de la Coupe du monde le 8 septembre face à la France. Il passera devant une commission judiciaire indépendante ce lundi.

La Nouvelle-Zélande tremble à onze jours d'affronter les Bleus pour le match d'ouverture de la Coupe du monde (8 septembre). Scott Barrett le deuxième ligne des All Blacks va passer devant une commission de discipline ce lundi et risque une suspension pour le début du Mondial. L'information a été officialisée par World Rugby dans un communiqué publié ce lundi matin : "Scott Barrett (Nouvelle-Zélande) comparaîtra devant une commission judiciaire indépendante lundi 28 août suite à son carton rouge (pour deux cartons jaunes) lors du match de la Nouvelle-Zélande contre l'Afrique du Sud à Twickenham vendredi". Une très mauvaise nouvelle pour Ian Foster, le sélectionneur des Blacks, qui a déjà perdu ses piliers Ethan De Groot et Tyrel Lomax sur blessure lors de la claque reçue face à l'Afrique du Sud, vendredi dernier à Twickenham.

Concernant Barrett, World Rugby précise : "Le carton rouge faisait suite à deux cartons jaunes émis pour des infractions contraires à la règle 9.8 (infractions répétées de l'équipe) et 9.20 (a) (charge dans une mêlée ou un maul). La commission judiciaire indépendante sera présidée par Sir James Dingemans (Angleterre), rejoint par l'ancien international Olly Kohn (Pays de Galles) et l'ancien arbitre Val Toma (Roumanie)."

Rappel des faits

La Coupe du monde n'a pas encore débuté que les polémiques s'accumulent au sujet des actions jugées dangereuses. Après l'affaire Farrell, qui a largement occupé l'espace médiatique et animé les réseaux sociaux depuis quinze jours, voilà que Scott Barrett se retrouve lui aussi dans la tourmente. Qu'est-il reproché au deuxième ligne des Blacks ?

Revenons un peu en arrière. Pour son dernier match de préparation, la Nouvelle-Zélande affrontait l'Afrique du Sud à Twickenham. Dominés, les champions du monde 2015 subissaient les assauts des Sprinboks et Scott Barrett reçut une première biscotte jaune après une accumulation de fautes (14e minute). Le deuxième ligne compliquait son cas juste avant la pause : alors que les Blacks entraient dans les 22 mètres des Sud-Africains, le joueur des Crusaders déblayait vigoureusement le talonneur Malcolm Marx, qui se plaignait immédiatement d'avoir reçu l'épaule de son adversaire dans le visage.

L'arbitre de la rencontre, Matthew Carley faisait usage du protocole en demandant l'arbitrage vidéo. Au regard des deux plans mis à disposition des officiels, la décision fut prise de sanctionner Scott Barrett d'un deuxième carton jaune, et donc d'une exclusion définitive. La tête basse, le frère de Beauden et Jordie comprenait à sa sortie qu'il mettait en danger sa participation face aux Bleus.

Que risque-t-il ?

Contrairement à l'information relayée sur TF1 lors du match de l'équipe de France samedi, Scott Barrett risque bien une suspension. Le communiqué de World Rugby va d'ailleurs dans ce sens en annonçant la citation du deuxième ligne qui passera devant une commission ce lundi, pour rappel.

Contacté, Joël Jutge, le patron des arbitres de World Rugby nous a précisé la situation : "Lorsqu'un joueur reçoit deux cartons jaunes, il y a automatiquement une réunion avec plusieurs personnes qui vont décider de la suspension ou pas. À noter qu'une possible suspension s'exprime en match et non en semaine." Concernant Barrett, "le commissaire à la citation a eu 48 heures pour décider d'une possible citation du joueur. Si un joueur reçoit deux cartons jaunes pour des fautes techniques, il est rare de voir un joueur suspendu. Si par contre un jaune concerne du jeu déloyal (comme c'est le cas avec Scott Barrett, N.D.L.R.), le commissaire à la citation est libre de dire : "Pour moi, le jaune méritait un carton rouge" s'il a des images qui lui permettent d'être affirmatif.

Joel Jutge s'est exprimé sur le cas Barrett, à quelques jours de l'ouverture du Mondial. Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

Pourquoi le bunker n'a pas décidé d'un carton rouge ?

Le nouveau protocole dit du bunker a encore eu un rôle à jouer dans cette rencontre. Ce procédé, qui permet à l'arbitre vidéo d'avoir 10 minutes pour transformer un carton jaune en rouge s'il estime cette décision nécessaire, a jugé inutile d'aggraver la décision dans le cas de Barrett. Joël Jutge justifie : "Sur les images, on présume mais on ne voit pas, et c'est très important de préciser cela. Barrett a pris un deuxième carton jaune, et le bunker n'a pas "upgradé". Pourquoi ? Parce qu'aucune image ne montrant clairement le contact de l'épaule de Barrett sur la tête du gratteur n'a pu être visionnée par le bunker. En effet, sur les deux plans proposés, il était impossible pour les arbitres de voir exactement le point de contact."

Comme le patron des arbitres nous l'a précisé, il n'y avait que 12 caméras à disposition des arbitres lors d'Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande et aucune sur le côté opposé à la grande tribune. Un dispositif bien différent à la Coupe du monde où 24 à 25 caméras pourront être utilisées.