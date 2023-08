Ce vendredi, les All Blacks ont concédé la plus large défaite de leur histoire à Twickenham. Un revers 35-7 durant lequel les Néo-Zélandais ont possiblement perdu des soldats en vue de la Coupe du monde, qui débute dans moins de deux semaines. Si Scott Barrett devrait être suspendu face aux Bleus, Tyrel Lomax pourrait déclarer forfait...

De cet Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande, on retiendra surtout le tableau d'affichage. Dans plusieurs années, on se rappellera de ce 35-7 historique infligé par les Springboks à des All Blacks devenus humains depuis plusieurs saisons.

Mais à l'instant T, en plus de vouloir digérer cette raclée, le staff kiwi a mal à la tête pour une autre raison. Ce vendredi soir, Ian Foster a peut-être perdu deux voire trois de ses titulaires en vue du match d'ouverture du Mondial contre la France.

Commençons par la première ligne. Dès la 13ème minute de jeu, les hommes en noir ont dû se passer des services du pilier droit Tyrel Lomax. Sur un plaquage plutôt anodin, Lomax est resté au sol. Souffrant d'une grosse entaille de plusieurs centimètres au genou droit, il a été contraint de quitter la pelouse, la mine déconfite. Les images ne sont pas forcément rassurantes quand on sait que les Blacks doivent affronter les Bleus dans moins de quatorze jours... À l'issue de la rencontre, Foster était inquiet : "La coupure est très importante, elle traverse le muscle de sa cuisse."

Quelques minutes après le pilier droit, c'est le pilier gauche Ethan De Groot qui était aux soins. Avec un genou gauche déjà strappé, le joueur des Highlanders a appelé les soigneurs après avoir été victime d'une torsion du genou droit. Pour le moment, aucun diagnostic n'a été fait au sujet de celui qui a serré les dents pendant vingt minutes avant de laisser ses partenaires. Mais rien de forcément très rassurant...

Scott Barrett suspendu face aux Bleus ?

C'est une des informations de la soirée. Sauf énorme surprise, le deuxième ligne Scott Barrett sera suspendu face aux Bleus pour le match d'ouverture. Le joueur des Crusaders a été exclu ce vendredi après avoir écopé de deux cartons jaunes seulement dans le premier acte.

Pour que sa suspension soit officielle, il faudra attendre la commission de discipline, mais on voit mal comment son carton rouge pourrait être annulé... Surtout après son geste sur Malcolm Marx (charge à l'épaule sur un joueur au sol).

À voir son visage au moment de retourner au vestaire, on comprenait aisément que le membre de la fratrie Barrett avait compris que le match d'ouverture face aux Bleus s'était considérablement éloigné en quelques minutes...

