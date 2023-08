En conférence de presse, le sélectionneur national Fabien Galthié est longuement revenu sur la large victoire tricolore face à l’Australie.

Votre équipe est-elle encore montée d’un cran ?

On termine une période préparation et désormais, les joueurs vont partir quatre jours chez eux mais devront suivre un programme individuel. On se retrouvera samedi pour la dernière étape, celle qui nous intéresse.

Et ce France-Australie, alors ?

Un match de préparation, c’est de l’observation, de l’analyse. Mais on ne peut pas comparer ce qu’on a fait là avec ce que l’on espère faire face aux All Blacks dans quinze jours. Ce sera un autre engagement, une autre intensité, une autre dimension physique. On va basculer dans un autre univers.

Etes-vous là où vous vouliez être ?

Sur les plans du vécu commun ou de l’expérience collective, ça nous fait 39 matchs ensemble. On a capé un maximum les joueurs, on a étoffé notre réservoir avec cette méthode d’entraînement à 42 joueurs et aujourd’hui, on arrive donc dans cette compétition avec beaucoup d’ambition.

Qu’avez-vous pensé de la prestation de Matthieu Jalibert ?

Sur le terrain, on essaie d’avoir deux numéros 10 avec Thomas (Ramos) et Matthieu (Jalibert). Ce dernier est à créditer d’une très bonne performance. Il s’est exprimé dans la gestion du jeu avec beaucoup de justesse en première période et, lorsqu’il y a eu plus d’avancée, il a vraiment été très bon. Nous sommes très satisfaits de son rôle dans ces deux mi-temps.

Dans une rencontre qui a mis du temps à se débrider, le demi d’ouverture Matthieu Jalibert a souvent joué juste. Quant à Jonathan Danty, il a survolé la rencontre, tant en attaque qu’en défense.



Quel bilan faîtes-vous de la préparation ?

On a mis en place la meilleure préparation possible au fil de ces deux mois. On a essayé d’anticiper tout ce qu’on pouvait anticiper. Le contenu est parfait, à mon sens. Les autres équipes passent du temps dans les aéroports, enchaînent les jetlags… Ce n’est pas notre cas.

Qu’avez-vous pensé de la performance des Springboks ?

C’est impressionnant mais il est difficile de tirer des enseignements d’un match de préparation. Ce dont je suis en revanche certain, c’est que les Néo-Zélandais viennent de remporter le Rugby Championship, avec onze victoires consécutives en matchs officiels. Les Néo-Zélandais restent les All Blacks. Sur la durée, ils restent la meilleure équipe au monde et le 8 septembre, on aura donc la meilleure équipe au monde face à nous.

Quid du banc à sept avants proposé vendredi soir par les Springboks ?

Nous, on a beaucoup travaillé sur le 6-2 (six avants et deux trois-quarts sur le banc de touche, N.D.L.R.) depuis quatre ans. Contre l’Australie, on a donné une mission simple aux finisseurs : nous donner l’énergie qu’il nous manquait en première période. Ils ont répondu présents. Ils ont été à la hauteur.