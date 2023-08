Plutôt discrète en début de match, la charnière du XV de France a finalement fait craquer l'Australie dans le second acte. Antoine Dupont et Matthieu Jalibert se sont retrouvés dans les initiatives et ont amené un côté explosif à l'attaque des Bleus. De bon augure pour la Coupe du monde.

Il était primordial de l'aligner, cette charnière Dupont - Jalibert face à l'Australie. Après la blessure de Romain Ntamack, l'ouvreur de l'UBB s'est retrouvé favori pour reprendre le numéro 10 pour le match d'ouverture de la Coupe du monde le 8 septembre prochain face à la Nouvelle-Zélande. Dans ce contexte, il apparaissait alors nécessaire que l'homme aux 26 sélections soit titularisé aux côtés d'Antoine Dupont lors du dernier match de préparation, histoire que la charnière n'arrive pas sans repère lors du choc face aux Blacks. "Cela fait quatre ans qu'il voyage et qu'il joue avec nous, rappelait tout de même Fabien Galthié dans la semaine. Il est presque à trente sélections et je considère que l'approche de la trentième sélection est vraiment un cap. Il n'y a pas de questions sur son potentiel et sa capacité à assumer le poste de numéro 10".

Aussi, même si Dupont a clairement plus l'habitude d'évoluer avec Romain Ntamack, il ne faut pas oublier que le capitaine du XV de France a déjà évolué à sept reprises sous le maillot bleu en compagnie de Jalibert. Une association qui est en réussite, car la France comptait six victoires lors des sept matchs que les deux joueurs ont partagés. Une statistique qui s'est encore améliorée ce samedi : les Bleus se sont imposés face aux Wallabies, au terme d'un match maîtrisé, avec une belle performance de la charnière. Pourtant discrète en début de match, l'association Dupont - Jalibert a permis aux Bleus de sortir d'un jeu parfois trop stéréotypé.

Avides d'initiatives

Alors que les courses de Danty et Alldritt furent nombreuses, nous peinions à apercevoir des combinaisons entre le demi de mêlée et son ouvreur. Ces derniers se signalaient d'ailleurs plus par leurs très bons jeux au pied, de dégagement pour l'un, de pénalité (pénaltouche) pour l'autre. Il fallut attendre la 52e minute pour voir Dupont sortir du cadre en prenant l'initiative de jouer vite une pénalité après un échange de regard avec Jalibert. L'ouvreur se présentait à hauteur pour proposer une soutien et perçait grâce à sa vitesse. Cette action amena le carton jaune de Vunivalu, déterminant pour le sort du match.

Dans une rencontre qui a mis du temps à se débrider, le demi d’ouverture Matthieu Jalibert a souvent joué juste. Quant à Jonathan Danty, il a survolé la rencontre, tant en attaque qu’en défense.



Trois minutes plus tard, après un bon point de fixation de Jonathan Danty, Dupont trouvait Jalibert qui attaquait la ligne. Le Bordelo-Béglais mobilisait deux défenseurs avant de passer les bras pour Fickou. Le centre plaqué, Dupont distillait une passe au pied vers Penaud qui inscrivait son premier essai de la partie. En parlant de passe au pied, celle de Jalibert pour Villière était une merveille du genre et permettait au Toulonnais de marquer lui aussi (63e). Convaincante et donc décisive, cette charnière rassurait comme l'avait promis Dupont avant le match. "Je sais que Matthieu Jalibert sera au niveau", avait déclaré le capitaine. De bon augure pour la suite et notamment le match d'ouverture du Mondial, même si quelques détails restent à travailler. L'organisation défensive a par exemple été modifiée avec Jalibert placé après ses centres dans la ligne lors des phases statiques. Un système qui a certainement un peu perturbé Damian Penaud sur le premier essai australien, puisque l'ailier est monté sur le même joueur que son ouvreur. Tout n'est pas encore parfait, mais la charnière Dupont - Jalibert a fière allure et semble être une des forces de cette équipe de France.