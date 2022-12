L'information couvait depuis plusieurs semaines, elle est maintenant officielle. Eddie Jones a été licencié de son poste de sélectionneur ce mardi, par la fédération anglaise. "Il est important de reconnaître l'énorme contribution d'Eddie au rugby anglais, en remportant trois championnats des Six Nations, un Grand Chelem et en nous amenant à une finale de la Coupe du monde de rugby", a déclaré Bill Sweeney, PDG de la RFU dans le communiqué.

Très critiqué outre-Manche depuis plus d'un an, en raison des mauvais résultats du XV de la Rose, Eddie Jones a donc bouclé son mandat anglais sur une lourde défaite contre l'Afrique du Sud (13-27). Sélectionneur de l'Angleterre depuis novembre 2015, l'Australien était arrivé auréolé d'une aventure réussie avec le Japon, réussissant notamment à créer un exploit retentissant face à l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2015. Avec le XV de la Rose, la greffe a tout de suite pris puisque les Anglais ont remporté le Tournoi des Six Nations en 2016 et 2017, avec notamment un Grand chelem pour sa première.

"Je suis satisfait de tout ce que nous avons accompli en tant qu'équipe d'Angleterre et j'ai hâte d'observer les performances de l'équipe à l'avenir", a déclaré Jones. "Beaucoup de joueurs et moi resterons sans doute en contact et je leur souhaite à tous bonne chance dans leurs futures carrières".