Après une longue audience, le comité d’appel a finalement pris la décision de suspendre Owen Farrell. Initialement blanchi par une commission indépendante, le capitaine anglais est suspendu quatre matchs et manquera donc les deux rencontres les plus importantes du groupe D pour les Anglais, face à l’Argentine et le Japon.

Son jugement avait fait polémique : Owen Farrell est finalement suspendu. L'iconique capitaine de l'Angleterre s'était rendu coupable d'un plaquage dangereux sur Taine Basham, lors de la rencontre de préparation entre le XV de la Rose et le pays de Galles le 12 août et avait été expulsé après utilisation du fameux "bunker". Jugé par une commission indépendante, Farrell avait pourtant été blanchi, ce qui avait fait polémique. Plusieurs joueurs comme Pita Ahki s'étaient insurgé du traitement reçu par l'Anglais. Quelques jours plus tard, World Rugby a annoncé faire appel de la décision initiale et un comité d'appel était réuni ce mardi pour statuer sur son cas.

L'Angleterre orpheline face à l'Argentine et le Japon

Après une longue audience, qui aurait commencé à 8h30, le comité a finalement confirmé le carton rouge de Farrell et a donc prononcé une suspension pour le joueur. L'ouvreur a été suspendu quatre matchs et manquera donc les deux premières rencontres du XV de la Rose lors de la Coupe du monde (le match du week-end passé contre l'Irlande ayant été pris en compte). Une sanction loin d'être anodine, puisque les deux premiers matchs devraient être les plus cruciaux pour les hommes de Steve Borthwick, qui affronteront l'Argentine et le Japon au sein de la poule D.

???????????? ??????: Owen Farrell — England Rugby (@EnglandRugby) August 22, 2023

Dans le communiqué, il est expliqué : « Il a été décidé à l'unanimité que lors de l'audience de première instance, la commission de discipline aurait dû prendre en compte la tentative du joueur d'envelopper son adversaire dans le plaquage : or ce point ne figurait pas dans la décision initiale. À la suite de l'examen de cet élément clé par le comité d'appel, il a été déterminé que l'arbitre avait eu raison de prendre la décision d'infliger un carton rouge (à Owen Farrell). »