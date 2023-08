Patrice Collazo : « Il fallait recréer du lien avec les supporteurs ! »

Pour son retour à domicile, Brive a étrillé Béziers, 35 à 5 et Patrice Collazo n'a pas boudé son plaisir. Ses hommes ont offert cinq essais à leur public venu en masse (près de 9000 personnes).

Quelle est votre première analyse après ce brillant succès face à Béziers pour le retour du CAB dans son stade ?

Il fallait recréer du lien avec les supporteurs. C’était ça le plus important. J’avais dit aux joueurs qu’ils avaient le pouvoir de rendre les gens heureux. Et je crois qu’on a réussi à embarquer le public avec nous. Dans une saison à 32 matchs qui donne la prime à la régularité et à la constance, on ne fera rien sans nos supporteurs. C était important de bien commencer.

Avez-vous ressenti une dynamique collective ?

Oui, mais elle avait commencé dès la semaine dernière. À Agen, on avait fait des bonnes choses qu’on a validées ce soir face à Béziers. Aujourd’hui, on a réussi un bon premier acte , le second fut un peu moins réussi à cause de divers ajustements dus à des blessures. On s’est retrouvé à viser le même rythme mais avec moins de rendement. On a manqué de clarté par moments, clairement, mais c’était dû aux changements que j’ai dû faire en mêlée notamment avec des joueurs pas toujours à leur poste. J’avais fait un 5-3, j’aurais dû faire un 6-2 sans doute. Mais je retiens de ce match notre envie de marquer et d’y revenir le plus vite possible. Et ça, on l’avait un peu perdu par le passé. Je reviens sur cette notion d’envie collective, un joueur prenait telle décision, les quatorze autres lui emboîtaient le pas. Et dans ce contexte, même les erreurs ou les mauvais choix se transformaient en actions positives.

Votre homologue de Béziers a parlé d’une grosse différence athlétique entre son équipe et la vôtre ...

Oui enfin, je trouve que dans les zones de combat, ils ne se sont pas sortis. Ils nous ont imposé des phases de lutte. Mais si je pousse mon analyse, ce que je regrette, c’est l’essai qu’on a encaissé à la fin. C’est vrai, je voulais un match à zéro essai pour l’adversaire. Nous avions construit le match pour ça. C’était un élément important de la soirée et j’ai été heureux de voir mes joueurs contrer les touches biterroises dans nos 22 par la conquête ou par la défense.

Par ailleurs, je vous signale que c’était un match très exigeant. Nous n’avons tapé aucune pénalité jusqu’aux dernières minutes (échec de Garden-Bachop, NDLR). Je pense que nos avants vont bien dormir. À la pause, j’avais l’impression qu’ils avaient déjà fait trois matchs après la succession de coups de pied en touche et de mauls pénétrants qui en ont découlé.

Dans quel secteur avez-vous fait la différence ?

Je ne saurais dire, c’est collectif, on a trouvé des solutions par les avants, mais les trois quarts nous ont apporté aussi de la vitesse. Et le contexte n’était pas facile car nous avons accueilli pas mal de nouveaux joueurs à l'intersaison, notamment au niveau des lignes arrières.

On a senti une bonne entente entre les deux centres Sam Johnson et Paula Walisoliso, non ?

Oui, alors qu’ils ne se connaissaient pas il y a un mois et demi. Mais il faut continuer à trouver des automatismes dans le premier bloc. Autant devant, on trouve plus facilement des connexions avec Arnaud Mela car tout est plus restreint. Autant derrière, il faut plus de vécu, plus de lien entre les hommes et ça prend du temps. On avait placé Stuart Olding à l’arrière aujourd’hui pour amener plus de vécu justement.

Quels sont vos objectifs immédiats ?

On a gagné le droit de rependre l’entraînement et d’aller à Montauban où ce sera très difficile. Il faut comprendre que dans ce premier bloc de cinq matchs, les équipes ne feront pas tourner leur effectif. Béziers n’avait pas fait tourner aujourd’hui par exemple. Et nous ne ferons pas tourner nous non plus contre Valence ou Aix-en Provence. Et je n’oublie pas que sur nos cinq premiers rendez-vous, on se déplacera trois fois. Après, au cœur de la saison, les effectifs seront gérés différemment. Mais pour l’instant tous les matchs seront joués à fond.