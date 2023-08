Pro D2 - Pour sa première à domicile cette saison, Brive s'est nettement imposé contre Béziers (35-5) jeudi 24 août lors de la deuxième journée de Pro D2. Les Brivsistes inscrivent le point de bonus offensif, avec cinq essais inscrits pour un seul encaissé. Lourde défaite pour Béziers qui a tout simplement été surclassé face à une équipe trop forte.

Un premier acte à sens unique

Dès les premières minutes, Brive a tout de suite mis les ingrédients pour se racheter de sa défaite à Agen la semaine dernière (32-29). À la troisième minute, Issam Hamel a profité d'un très bon ballon porté pour aplatir (7-0, 3') et donner le ton de cette première période qui a été à sens unique. Quelques minutes plus tard, il a été imité par Paula Walisoliso qui a profité d'une perte de balle de Gabin Lorre pour remonter 80 mètres et inscrire le deuxième essai briviste (14-0, 8'). Nettement supérieurs, les joueurs de Brive ont campé dans le camp adverse mettant sous pression des Biterrois qui ont eu du mal à sortir la tête de l'eau dans ces 40 premières minutes. Le troisième essai briviste est d'abord venu d'un très bon coup de pied de Stuart Olding, obligeant Charly Malie à sortir en touche devant sa ligne. Les avants ont ensuite fini le travail avec un nouveau ballon porté, cette fois conclut par Connall Moriarty (21-0, 20'). Dix minutes plus tard et après de nombreuses fautes, l'arbitre a décidé de sanctionner Béziers et Yannick Arroyo d'un carton jaune (31'), augmentant encore plus la domination briviste. Et c'est sur une mêlée que Asaeli Tuivuaka a été trouvé sur son aile pour le quatrième essai du match tout en puissance (28-0, 37').

Le sursaut d'orgueil biterrois

Un score lourd pour Béziers à la pause mais logique tant les Brivistes ont été dominateurs avec un très bon Jackson Garden Bachop au pied notamment. Au retour des vestiaires, la dynamique ne s'est pas inversée mais si la défense biterroise a mieux tenu. Le cinquième essai de Brive est venu sur une erreur de relance et un coup de génie de Sam Johnson qui a trouvé un trou de souris pour résister à deux plaquages et aplatir dans la zone d'en-but (35-0, 54'). Le rythme est ensuite un peu redescendu, permettant à Béziers de tenter quelques incursions dans le camp adverse et de se montrer dangereux. Un peu plus sous pression, les Brivistes ont commencé à faire plus de fautes et Sasha Gue a récolté un carton jaune (71'). Sur l'action qui a suivi, le ballon porté de Béziers après une touche à cinq mètres de la ligne a été payant puisque Yvans Lalevée a sauvé l'honneur de son équipe (35-5, 73').