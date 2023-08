Droits télé : aucun diffuseur pour le championnat de Nationale cette saison

Diffuseur de la Nationale la saison passée, Rugbyzone ne prolongera pas l'expérience par la faute d'un manque d'abonnés. La troisième division n'aura pas de canal de diffusion officiel cette saison.

Ce vendredi, à 19h30, la Nationale reprend ses droits avec une affiche prestigieuse pour lancer la saison: Bourg-en-Bresse - Carcassonne. Les autres rencontres de la journée se dérouleront le samedi. Mais comment visionner ces matchs ? Cela ne sera pas possible cette saison. L'année dernière, les rencontres étaient diffusées via Rugbyzone. Le contrat liant la FFR et Sportall, société qui diffusait la compétition la saison passée via sa web TV, n’a pas été prolongé.

La raison ? Un manque d'abonnés et l'impossibilité de parvenir à un accord avec la fédération pour soutenir cette offre. Selon Xabi Etcheverry, vice-président de la FFR délégué aux compétitions, "une réflexion globale est en cours pour les prochaines saisons mais il n’y aura pas de diffuseur pour la compétition 2023-2024."

La saison écoulée était la première où Rugbyzone couvrait la Nationale, avec Wesley Fofana en consultant vedette. Des reportages étaient aussi réalisés dans les clubs.

L'URC et le Rugby Europe Championship en produits "phare"

Pour que les supporters puissent vivent les rencontres de Nationale depuis leur canapé, il faudra que les clubs diffusent les matchs via leurs canaux de diffusion, ou qu'ils fassent directement appel à Rugbyzone comme certains d'entre eux l'avaient fait les saisons précédentes. Soit en modèle gratuit, soit en payant.

Rugbyzone a également les droits télévisuels de l'URC et du Rugby Europe Championship, tout comme le dernier carré de l'Elite 1 féminine. Ils devraient rester les produits "phare" de l'offre rugby présentée par Rugbyzone.