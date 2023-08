Le Racing frappe un grand coup ! Le club francilien annonce la signature à partir de 2024 de l'international français Demba Bamba. L'actuel joueur du LOU a signé un contrat de quatre saisons.

Le Racing frappe fort pour l'an prochain. Le club francilien a officialisé ce mercredi la signature de l'international français Demba Bamba. Le joueur aux 26 sélections avec les Bleus a signé un contrat à partir de la saison prochaine, et restera quatre saisons chez les Ciel et Blanc. C'est une recrue de poids pour Stuart Lancaster et les siens.

\u270d\ufe0f ????? ????? 2\u20e3,2\u20e30\u20e3,0\u20e32\u20e3,2\u20e34\u20e3,4\u20e3 — Racing 92 (@racing92) August 23, 2023

En effet, le pilier droit français était un joueur très demandé. En fin de contrat à Lyon, plusieurs clubs français étaient dessus comme nous l'avions annoncé fin juillet dans Midi Olympique. C'est finalement le champion de France 2016 qui a réussi à attirer le Chelemard 2022.

Cinq champions du monde U20

Un argument de taille a sans doute été ses retrouvailles avec ses partenaires en 2018. Lors de l'édition organisée en France, Demba Bamba s'était révélé aux yeux du grand public. Accompagné de Hassane Kolingar, Ibrahim Diallo, Jordan Joseph et Cameron Woki, ses coéquipiers français du sacre de Champions de Monde U20 en 2018, Demba Bamba va se retrouver dans un univers très accueillant dans les Hauts-de-Seine.

"Je suis ravi de retrouver mes attaches familiales et ma région formatrice"

Originaire de la région parisienne, c'est un retour aux sources pour le joueur de 25 ans. Formé à Saint-Denis, il a rejoint à l'âge de seize ans la Corrèze et le club du CAB où il a, cinq ans plus tard, tapé dans l'œil du LOU qui l'a recruté. Après cinq saisons passées dans la capitale des Gaules, il retrouvera sa région natale à l'été prochain. Le futur Racingmen déclare sur le site officiel du club francilien : "Ma volonté principale n’a pas été guidée par l’aspect financier, mais par le fait de retrouver mon cercle familial et un projet sportif attractif. Je me réjouis donc de pouvoir réunir ces deux aspects de façon optimale pour vivre une belle aventure avec le maillot du Racing 92. Le projet rugby mené par Stuart Lancaster est très attrayant et je suis ravi de retrouver mes attaches familiales et ma région formatrice. J’ai la fierté également d’être ambassadeur de la ville de Saint-Denis."

Le nouveau président du Racing, Laurent Travers, se félicite d'avoir pu signer un tel joueur : "Le Racing 92 est fier d’enrichir son effectif avec un joueur international français et d’intégrer pour la saison prochaine, un joueur natif et formé au sein de la région francilienne."