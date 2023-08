Lors du match de préparation à la Coupe du monde entre l'Irlande et l'Angleterre, Billy Vunipola s'est vu attribuer un carton rouge après un plaquage dangereux, tout juste une semaine après Owen Farrell. Alors que la sanction de ce dernier avait fait du bruit, la semaine promet d'être chaude chez les Anglais.

Cela paraît tellement énorme et irréel… Mais c’est pourtant bel et bien vrai. À la 53eme minute du match Irlande-Angleterre, remporté par le XV du Trèfle (29-10), le numéro 8 anglais Billy Vunipola a plaqué son adversaire, Andrew Porter, via un coup d’épaule à la tête. L’arbitre néo-zélandais lui a infligé un carton jaune, et quelques minutes plus tard, le fameux bunker a transformé tout ça en carton rouge. Les Anglais ont fini à quatorze et n’ont pas pu résister aux assauts Irlandais.

Farrell-Vunipola : mêmes erreurs, même combat

Pour les Anglais, c’est une catastrophe, notamment au vu du contexte. Billy Vunipola a vécu la même situation que Owen Farell une semaine en arrière face au pays de Galles. Ce dernier avait, lui aussi, percuté un adversaire d’une façon illégale. On lui prédisait cinq semaines de punition. Mais l’ouvreur, à la surprise générale, n’a pas écopé de matchs de suspension après être passé en commission de discipline des Six Nations le mardi suivant, ce qui a provoqué un tollé magistral et qui a poussé World Rugby à faire appel de la commission, procédure très rare.

Billy Vunipola va donc, lui aussi, passé devant une commission ad hoc. Et il risque forcément une suspension de plusieurs matchs, ce qui menace sa participation au match inaugural contre l'Argentine, le 9 septembre, décisif pour la première place de la poule D. Si le XV de la Rose devait être privé de Farrell (rejugé mardi) et de Vunipola (30 ans, 69 sélections) pour un match de cette importance, le handicap serait énorme. À se demander si Steve Borhtwick ne sera pas obligé de réviser ses plans et pourquoi pas appeler deux nouveaux joueurs dans son groupe.