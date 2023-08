En quelques jours, c'est devenu "l'affaire Farrell". Après son carton jaune, transformé en rouge, le capitaine anglais était passé devant un comité disciplinaire indépendant qui avait annulé sa sanction. Mais World Rugby est passé par là et a décidé de faire appel de la décision.

Owen Farrell disputera-t-il la Coupe du monde ? Et si oui, manquera-t-il des matchs de poule avec l'Angleterre ? La question est légitime, alors que le capitaine anglais a été exclu face au pays de Galles après un contact épaule contre tête contre Taine Basham. Passé devant une commission de discipline indépendante du Summer Nations Series (propriété des Six Nations Rugby), le demi d'ouverture avait été complètement blanchi et sa sanction annulée.

Ce jeudi, World Rugby a décidé de faire appel de la décision. En effet, l'instance mondiale du rugby est dans son droit, car le comité disciplinaire indépendant qui a jugé Owen Farrell n'a pas été mandaté par World Rugby. Le capitaine anglais risque d'être suspendu. Il pourrait manquer une partie, voire l'intégralité de la Coupe du monde. Rappelons que les médias britanniques craignaient une sanction relative à quatre matchs avant la décision. "World Rugby soutient sans réserve le rôle important que joue une procédure disciplinaire indépendante dans le maintien de l'intégrité et des valeurs du sport, en particulier en ce qui concerne le jeu déloyal impliquant un contact avec la tête, justifie le communiqué de World Rugby. Le bien-être et la santé des joueurs sont la priorité numéro une du sport, et la procédure relative au contact avec la tête ("Head Contact Process") est au cœur de cette mission pour le niveau de l'élite du rugby. Après avoir examiné l'intégralité de la décision, World Rugby considère qu'un appel est justifié."

Une contestation (presque) générale

Suite à l'annonce de la non-sanction de l'ouvreur des Saracens, de nombreuses voix s'étaient élevées pour protester et décrier la commission de discipline. Parmi celles-ci, certains joueurs du Pacifique, qui se sont offusqués de la sanction concernant George Moala (suspendu finalement cinq semaines après son plaquage cathédrale avec le Tonga). À l'image du Toulousain Pita Ahki qui avait déclaré sur les réseaux sociaux : "Ce type a eu combien de cartons rouges ? Comment ce mec-là peut s'en sortir ? Putain, ça me fait chier ".

Si d'autres ont fait le choix de défendre l'international anglais, c'est le cas de Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense française, Owen Farrell est depuis quelques jours dans l'œil du cyclone. Sur Internet, une vidéo qui relate la différence supposée de traitement entre le cas Farrell et celui de Moala, est largement reprise par joueurs et grand public. On y revoit notamment les derniers plaquages dangereux de l'Anglais qui lui ont valu une convocation devant une commission de discipline. Le communiqué de World Rugby précise : "Un Comité d'appel indépendant sera nommé pour statuer sur l'affaire dès que possible. Les détails de l'audience, y compris les nominations et la date, seront confirmés par Six Nations Rugby." En effet, le match faisant partie des Summers Nations Series, c'est l'organisation des Six Nations Rugby qui doit maintenant renommer une commission de discipline indépendante. Trois Australiens composaient la dernière.