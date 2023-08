Owen Farrell sera de nouveau entendu devant une commission de discipline ce mardi 22 août. Les chances, pour l'international anglais, de manquer le début de la Coupe du monde se précisent, après une première décision de ne pas le sanctionner.

Le feuilleton Farrell continue et le dénouement se précise ! Le capitaine anglais sera de nouveau entendu par une commission de discipline indépendante ce mardi 22 août, la deuxième fois en deux semaines.

Exclu lors de la rencontre face au pays de Galles, après un contact "épaule contre tête" avec le flanker Taine Basham, Owen Farrell avait d'abord été complètement blanchi par Summer Nations Series (propriété des Six Nations Rugby). Mais coup de théâtre ce jeudi, avec le choix de World Rugby de faire appel de cette décision, remettant en question la participation de l'ouvreur anglais à la Coupe du monde en France (du 8 septembre au 28 octobre).

Andy Farrell et Steve Borthwick ne sont pas contents du tout du traitement de l'affaire Farrell. \ud83d\udc47\ud83d\udc47https://t.co/TKgEHHZA0y — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 18, 2023

Absent face à l'Argentine ?

Selon le règlement World Rugby, cette sanction pourrait se trouver entre deux et six semaines de suspension. Les sanctions les plus graves peuvent aller au-delà de dix semaines de suspension. En cas de suspension minimale, Owen Farrell manquerait tout juste le premier match face à l'Argentine, prévu le samedi 9 septembre au Stade Vélodrome de Marseille.