Le demi d'ouverture du XV de la Rose Owen Farrell a été exclu pour un contact épaule tête sur Taine Basham. Il a d'abord été sanctionné par un carton jaune, avant que le "bunker" ne l'exclue définitivement. Son geste pourrait lui faire manquer le début de la Coupe du monde.

La spéciale Owen Farrell est de retour, pour vous jouer un mauvais tour. Habitué à ce genre de plaquage regrettable, l'épaule du numéro 10, bien trop haute à nouveau, a heurté la tête de l'entrant Taine Basham sur un contact. Un geste violent qui a été sanctionné par M.Amashukeli d'un carton jaune dans un premier temps. Quelques minutes plus tard (69ème), le système du bunker a revu sa sanction à la hausse et a décidé que la bonne décision était un carton rouge. Il manquera évidemment le prochain match, face à l'Irlande, et au vu du geste pourrait manquer plusieurs rencontres.Farrell pourrait manquer le premier match de la Coupe du monde 2023 face à l'Argentine si la sanction atteignait les trois matchs.

Les Anglais ont joué à 12

Une éventualité loin d'être impossible, d'autant que l'ouvreur britannique est récidiviste, déjà hauteur de ce genre de geste. Selon la sanction qui lui sera incombée, L'Angleterre jouera contre le XV de Trèfle (19 août) et les Fidji (26 août) pour terminer sa préparation. Pendant la rencontre, les Anglais l'ont emporté mais se sont faits remarquer par leur indiscipline. Harry Arundell a été exclu à la 31ème minute. En deuxième période, Genge (59'), Steward (61') et Farrell (65') ont été suspendus pendant 10 minutes également. Avant que Farrell ne soit définitivement exclu. Ses espoirs de débuter la Coupe du monde contre les Pumas pourrait bien partir en fumée..