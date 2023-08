Ça y est, le Top 14 fait son grand retour ce vendredi soir avec un alléchant Bayonne-Toulouse. La Rochelle et le Stade toulousain sont-ils les favoris de la saison ? Qui va se battre pour la relégation ? Voici dix questions sur la saison à venir.

Toulouse peut-il conserver son titre malgré les absents ?

Cette année, Ugo Mola va parfois se tirer les cheveux pour savoir qui aligner sur sa feuille de match. Les trois premières rencontres de Top 14 se joueront sans la quinzaine d'internationaux appelés pour le Mondial. La quatrième journée se disputera le lendemain de la finale de la Coupe du monde. Si les Bleus vont jusque-là, les Toulousains recevront l'UBB amoindris. Ils devront aussi donner des vacances à leurs internationaux, sachant que ceux convoqués par le XV de France repartiront à l'hiver pour disputer le 6 Nations. Ajoutez à cela la longue blessure de Romain Ntamack et la possible participation d'Antoine Dupont aux Jeux olympiques, vous vous retrouvez avec un Stade toulousain diminué une bonne partie de la saison.

L'affiche de la finale sera-t-elle obligatoirement Toulouse-La Rochelle ?

La saison passée, les demi-finales ont montré que le Stade toulousain et le Stade rochelais, respectivement premier et deuxième de la phase régulière du championnat, étaient au-dessus de la concurrence. Cette année, les Toulousains seront affaiblis (voir ci-dessus) et les Rochelais aussi, étant donné leur nombre d'internationaux. Les Maritimes se battront aussi pour réaliser le triplé en Champions cup, mais leur poule n'est pas un cadeau (Leinster, Leicester, Sale et les Stormers). Cela pourrait laisser la possibilité à un outsider comme le Racing, Toulon ou Bordeaux de se hisser, au moins, en finale.

Leicester Fainga’anuku sera-t-il la nouvelle star du Top 14 ?

Pour remplacer Cheslin Kolbe, les Toulonnais ont frappé fort. Ils ont recruté l'ailier Leicester Fainga'anuku. Le Néo-Zélandais arrivera après la Coupe du monde. Son choix a pu surprendre : à 23 ans, il avait toutes les qualités pour faire une longue carrière internationale avec les All Blacks. Les Varois ne s'en plaindront pas, recrutant un joueur qui a inscrit, la saison dernière, pas moins de 13 essais en... 13 rencontres avec les Crusaders !

L'Aviron bayonnais confirmera-t-il sa bonne saison dernière ?

La forteresse de Jean-Dauger, un Camille Lopez marchant sur l'eau, les plaquages de Pierre Huguet, un paquet d'avant avec de nombreux joueurs revanchards issus du Pro D2... La saison passée, Bayonne a surpris bien des équipes, délaissant finalement l'objectif maintien pour aller chercher une historique qualification en Champions Cup tout en étant encore en capacité de se qualifier pour les barrages, lors de la dernière journée. L'effet de surprise est désormais passé, l'AB sera l'équipe à battre à domicile et sera attendu à l'extérieur. Les Basques ont réalisé un recrutement solide entre valeurs sûres du Top 14 (Rémi Bourdeau, Arthur Iturria) une pointure internationale (Reece Hodge) et ont rapatrié Kaminieli Rasuaku.

Clermont va-t-il retrouver des couleurs ?

Dixième du classement final, Jono Gibbes remercié, la saison dernière des Clermontois a été agitée. Les Auvergnats ont aussi été secoués par les révélations de Sébastien Vahaamahina et d'Alexandre Lapandry puis ont été des victimes collatérales de l'affaire Haouas. L'ASM espère refaire parler d'elle pour des bonnes performances cette saison, sous la houlette de Christophe Urios, arrivé en cours de saison dernière et désormais assisté de Julien Laïrle et de Frédéric Charrier, comme à l'UBB. Mais les Jaunards devront se remettre de nombreux départs, dont celui de Damian Penaud, et n'ont pas réussi à attirer de grands noms.

Castres va-t-il encore se faire peur ?

La digestion de la finale 2022 perdue par le CO a été longue l'année dernière. Les Castrais ont flirté avec la zone de relégation début 2023. Si l'arrivée de Jeremy Davidson a permis aux Tarnais de finir la saison neuvième, ils ne voudront pas retrouver les sueurs froides de l'année précédente. Pour autant, ils n'ont pas décidé de chambouler leur effectif, avec huit recrues, dont le All Black Jack Goodhue, pour treize départs. Mais la succession Benjamin Urdapilleta ne sera pas simple à assurer...

Émilien Gailleton sera-t-il encore le meilleur marqueur du Top 14 ?

Pour sa première saison de Top 14, sous les couleurs de Pau, Emilien Gailleton a impressionné dans une Section parfois pâle. Centre ou ailier, le joueur de 20 ans a épaté, inscrivant 14 essais et finissant meilleur marqueur d'essais de l'élite. Présent dans la liste des 42 de l'équipe de France, l'ancien joueur d'Agen a connu sa première cape début août, en Ecosse, réalisant, là encore, une bonne performance. Désormais bien connu et identifié par ses adversaires, il va lui falloir assumer son nouveau statut au sein d'une équipe qui se battra pour garder sa place en Top 14.

Perpignan est-il condamné à la place de barragiste ?

Après le barrage gagné à Mont-de-Marsan en 2022, les Catalans s'étaient juré de ne jamais regouter à cet acces-match. Raté, un an plus tard, bis repetita, ils ont dû passer par un déplacement à Grenoble pour sauver leur place dans l'élite. Pour s'éviter un nouveau barrage contre le finaliste malheureux de Pro D2, les Catalans ont recruté des éléments rodés au Top 14, comme Jean-Pascal Barraque, Patrick Sobéla ou Pietro Ceccarelli.

Les champions du monde U20 seront-ils les révélations de la saison ?

Pour lancer l'été, les Bleuets nous ont fait rêver lors du Mondial U20. Désormais le plus dur reste à faire pour eux : rééditer leurs performances avec leurs clubs. Baptiste Jauneau (Clermont), Lenni Nouchi (MHR) ou Posolo Tuilagi (Usap), sortent d'une saison pleine et devront confirmer leur statut de titulaires. Paul Costes (Toulouse), Nicolas Depoortere (UBB) ou Hugo Reus (La Rochelle) pourraient avoir l'avantage de gratter davantage de temps de jeu. Oscar Jegou (La Rochelle) ou Zaccharie Affane (UBB) vont devoir lancer leur carrière professionnelle. Marko Gazzotti (UBB) et Andy Timo (Stade français), eux, passeront de la Pro D2 au Top 14.

Oyonnax peut-il éviter la quatorzième place ?

Dans un Top 14 de plus en plus fermé, le promu Oyonnax aura fort à faire pour conserver sa place dans l'élite, même si le club de l'Ain a largement dominé le Pro D2 la saison précédente. Ils ont perdu deux de leurs hommes forts de l'année passée, Aurélien Callandret (Bayonne) et Thomas Laclayat (Racing). Ils n'ont recruté qu'une dizaine de joueurs, ciblant leur recrutement avec des éléments connaissant bien la division (Ali Oz ou Kévin Kornath) et des valeurs sûres de Pro D2 (Maxime Salles, Lucas Mensa...).