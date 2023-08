Ce jeudi, Virgile Lacombe, entraîneur des avants du Stade toulousain, se présentait en conférence de presse pour évoquer la première journée face à Bayonne, vendredi à 21h, et le début de saison du champion de France, dans un contexte particulier.

Les saisons qui suivent un titre sont toujours assez compliquées, comment vous êtes vous préparés pour l'exercice 2023-2024 ?

Cette saison, il y a deux éléments : l'après titre, et la Coupe du monde. Pour l'instant, le plus difficile à gérer, c'est l'absence des joueurs internationaux. On doit intégrer des jokers et des jeunes joueurs, même si une grosse partie d'entre eux se sont déjà entraînés avec nous l'an dernier. Pour ce qui est de la digestion du titre, on ne pourra faire un bilan qu'après plusieurs journées de championnat. De notre côté, on sent que le groupe a plutôt bien digéré le titre et est réellement prêt.

Le début de saison est assez particulier, avec un bloc de trois matchs avant une nouvelle pause de plusieurs semaines, comment on s'y prépare ?

On a eu une intersaison assez courte, on a immédiatement repris des efforts intenses dans le rugby. Entre la reprise des entraînements et le début du championnat, on n'a eu que quatre semaines. On n'a pas voulu perdre de temps sur la partie stratégie, mais davantage s'appuyer sur les fondamentaux.

Les premiers matchs de la saison sont-ils les plus durs à préparer, surtout lorsqu'il s'agit de Bayonne à Jean Dauger ?

On a pu voir leurs deux matchs amicaux. C'est difficile d'établir une stratégie et de voir une réelle évolution de leur rugby sur des matchs amicaux parce qu'ils ont eu aussi une revue d'effectif. C'est un peu l'inconnu, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est pour ça qu'il faut davantage s'appuyer sur nous et sur nos forces.

Ce format assez particulier a-t-il un impact sur la gestion des joueurs, notamment des jokers Coupe du monde ?

Ce n’était pas difficile de mobiliser tout le monde. On a beaucoup de joueurs qui ont des choses à prouver. Il y en a qui ont peu joué la saison dernière, d'autres qui intègrent l'effectif pro. On a aussi des jokers qui sont là pour une courte durée. Eux, on leur demande simplement d'être performant jusqu'à la quatrième journée. Tout le monde est conscient que la saison va être découpée en plusieurs blocs. Ici, la plus grosse difficulté, ça va être de trouver des leaders qui vont devoir s'affirmer rapidement et tirer les autres vers le haut.

Alban Placines était capitaine pour les deux matchs de préparation, va-t-il le rester sur ces trois matchs où les internationaux seront absents ?

Une chose est sûre, ce sera le cas ce week-end. Pour les autres matchs, on verra au fur et à mesure. On a quelques autres joueurs qui ont un peu d'ancienneté et qui ont déjà eu le capitanat sur la saison précédente qui peuvent y prétendre. Ils font partis des leaders, on attend beaucoup d'eux pour pouvoir réguler le groupe et surtout être performants.

Comment s'est passée l'intégration des Champions du monde U20 qui ont rejoint le groupe pro pendant l'intersaison ?

Ils ont repris une semaine après le reste de l'effectif. Pour le coup, ce sont des joueurs qui ont déjà été au contact de l'équipe première. L'intégration se fera par leurs performances à l’entraînement et pendant les matchs, pour ceux qui joueront. S'ils arrivent à s'imposer, ils feront partie des plans.

Avez-vous chiffré un objectif en nombre de victoires ou de points sur le premier bloc de trois matchs ?

On a surtout chiffré un état d'esprit. On n'a pas fait de calculs, la saison sera longue après ces trois journées. Le mieux serait de gagner les trois matchs. On a un calendrier avec deux déplacements et une réception. Ça semble difficile de se positionner sur trois victoires. Ce qu'on attend des joueurs, au-delà des bonnes performances, c'est un état d'esprit qui puisse tirer tout le monde vers le haut.

Question XV de France : Êtes vous surpris par le "retour express" d'Anthony Jelonch qui pourrait figurer dans la liste des 33 Français pour disputer la Coupe du monde ?

On lui souhaitait de revenir. Il s'est donné les moyens de postuler pour être dans la liste. On a aucune idée des choix du sélectionneur. J'espère surtout pour lui qu'il va pouvoir être compétitif avec un temps de récupération assez court par rapport aux autres joueurs qui subissent ce genre de blessure. Notre intérêt, c'est que les joueurs reviennent sans frustration et qu'un maximum d'entre eux puisse participer à la Coupe du monde