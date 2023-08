Ce vendredi, l'Aviron bayonnais reçoit le Stade toulousain en match d'ouverture de la saison 2023-2024 de Top 14. Ce jeudi, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs compositions pour ce match.

Le Top 14 est de retour à Jean-Dauger. Ce vendredi, Bayonne accueil le Stade toulousain dans un stade comble. Le public des Ciel et Blanc pourra admirer les nouvelles recrues du club tel que le fidjien Kaminieli Rasaku, titulaire au poste d'ailier. Également arrivés à l'intersaison, Arthur Iturria et Cheikh Tiberghien commenceront la rencontre sur le banc. Chez les Stadistes, Alban Placines sera le capitaine, ce dernier est titulaire en troisième ligne avec Théo Ntamack et Alexandre Roumat.

Sofiane Guitoune, qui a annoncé la fin de sa carrière à l'issue de la saison, est aligné au centre de l'attaque aux côtés de Pierre Louis Barassi. Sur le banc des Rouge et Noir, notez la présence de Paul Costes, sacré champion du monde avec les moins de 20 ans cet été.

Les compos

Bayonne : 15. Spring ; 14. Rasaku ; 13. Muscarditz ; 12. Martocq ; 11. Baget ; 10. Lopez ; 9. Rouet ; 8. Cassiem ; 7. Heguy ; 6. Huguet ; 5. Ceyte ; 4. Marchois (cap) ; 3. Scholtz ; 2.. Giudicelli ; 1. Bethune

Remplaçants : 16. Acquier ; 17. Cormenier ; 18. Iturria ; 19. Bourdeau ; 20. Machenaud ; 21. Dolhagaray ; 22. Tiberghien ; 23. Tatafu.

Toulouse : 15. Lebel ; 14. Tauzin ; 13. Barassi ; 12. Guitoune ; 11. Retière ; 10. Germain ; 9. Graou ; 8. Roumat ; 7. Ntamack ; 6. Placines (cap) ; 5. Fa'Asalele ; 4. Brennan ; 3. Franks ; 2. Boubila ; 1. Neti.

Remplaçants : 16. Hawkes ; 17. Duprat ; 18. Vergé ; 19. Elstadt ; 20. Banos ; 21. Searle ; 22. Costes ; 23. Merkler.

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce vendredi 18 août à 21h05 au stade Jean-Dauger.