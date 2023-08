La victoire, pénible mais importante, la blessure de Romain Ntamack et le système de jeu des Bleus toujours en rodage, voilà les enseignements du match du XV de France.

Courte victoire, mais victoire tout de même

Cela relève peut-être de l’anecdote, mais dans la fournaise de Geoffroy-Guichard, le XV de France a renoué avec la victoire. Tout ne fut pas parfait – au contraire - mais Antoine Dupont et ses partenaires se sont arrachés pour offrir au public stéphanois un succès mérité au regard de la ferveur dégagée par les travées pour encourager les Bleus. Dans le sillage d’un immense Charles Ollivon, déjà prêt pour le match d’ouverture, les Bleus ont su trouver les ressources mentales pour s’imposer alors que la fin de rencontre semblait leur échapper.

Alors qu’ils ont compté jusqu’à 17 points d’avance, les joueurs de Fabien Galthié ont connu une période de trouble marquée par une réorganisation acrobatique en raison des blessures de Ntamack ou encore Danty, imposant au staff de faire monter Thomas Ramos à l’ouverture ou encore de faire reculer le troisième ligne Paul Boudehent au poste de trois-quarts centre. Durant ce temps, le XV du chardon en a profité pour revenir au score (27-27). C’était sans compter sur l’état d’esprit qui anime cette équipe de France. Dans les dernières minutes, Ollivon et son sens du timing permettaient de voler ce dernier ballon à l’alignement "scottish" et la précision de Thomas Ramos face aux perches libérait le chaudron.

Inquiétude pour Romain Ntamack

En seconde période, après que les Bleus aient su prendre le match en main, et se donner une avance que l’on pensait confortable pour éviter un accident (27-10), plusieurs joueurs ont été contraints de quitter la pelouse blessés. Le premier d’entre-eux fut le pilier Cyril Baille (49e). Le second, Romain Ntamack (56e). Puis, Jonathan Danty (64e). Trois joueurs "Premium" du XV de France quittant la pelouse sur blessure, ça vous file forcément la trouille dans la perspective du Mondial. En conférence de presse, le sélectionneur Fabien Galthié s’est montré plutôt rassurant, tout en grimaçant lorsqu'il a évoqué le cas de son ouvreur.

"Romain a une petite hyper extension du genou (gauche), a-t-il annoncé. On a préféré le faire sortir. Et puis Cyril (Baille), il aurait une grosse contusion sur le mollet." Quant à Jonathan Danty, il s’est vite montré rassurant. "Tout va bien" a-t-il confié. Évidemment, l’inquiétude est plus grande pour le demi d’ouverture des Bleus. Il devrait passer rapidement des examens complémentaires pour connaître la nature exacte de sa blessure. Sans doute devra-t-il observer une période de repos et la question de sa présence sur la pelouse du Stade de France le 8 septembre prochain pourrait se poser…

Le jeu des Bleus toujours en rodage

Fabien Galthié le rappelle à chaque sortie médiatique : "ce sont des matchs de préparation". Il a aussi répété samedi soir à l’issue de la rencontre que "les Ecossais ont un mois et demi d’avance sur nous", que "leur championnat s’est terminé mi-mai quand le notre s’est achevé le 17 juin" avant d’insister sur le fait que "c’est un autre élément à prendre en compte dans l’analyse". À juste titre. Toutefois, Cette rencontre face à l’Ecosse démontre l'étendue du chantier tricolore.

"On a vu ce qu'on est capables de faire mais aussi nos incapacités offensives et défensives. On s'est retrouvés en difficulté avec et sans ballon mais on a connu quelque temps forts qui nous ont permis de scorer pour gagner le match, a analysé le sélectionneur. Sur l’aspect offensif, même si on a marqué trois essais et qu’on s’est créé quelques occasions, on a quand même beaucoup de points d’amélioration dans notre jeu de possession (il marque une pause). Tout comme dans notre jeu de dépossession et notre défense. Il y a des choses qui peuvent nous satisfaire, mais globalement ça peut s’expliquer. D’abord, par notre incapacité à jouer juste. Ensuite, par le mélange de la fatigue et le manque de rythme." Des carences qui devront être gommées d’ici le 8 septembre, date du match d’ouverture du Mondial.