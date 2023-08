Lors de la victoire des Bleus face à l'Ecosse (30-27), un point noir a frappé le XV de France : les sorties de Baille, Ntamack et Danty. À moins d'un mois de la Coupe du monde, toutes les blessures prêtent forcément à inquiétude. Avec trois cadres touchés, la peur est légitime.

Heureusement la victoire est là. Dans une rencontre qu'ils ont remportée d'une courte tête (30-27), les Bleus sortent malgré tout avec des doutes. Plus que sur le contenu face à de vaillants Écossais, ce sont l'état des joueurs qui inquiètent. En effet, Romain Ntamack, Cyril Baille et Jonathan Danty sont sortis touchés de la pelouse de Geoffroy-Guichard.

Le premier à être sorti est le pilier gauche toulousain. À la suite d'une mêlée à la 49e minute de jeu, Cyril Baille est resté au sol, avec une douleur au mollet droit. Si sa sortie ressemble plus à de la précaution qu'à une grave blessure, un possible forfait serait forcément un gros coup dur pour les Bleus. Titulaire du poste depuis 2017, il est un cadre indiscutable du XV de France et elle ne pourrait pas se passer de lui pour la Coupe du monde. Il a été victime d'une "grosse béquille" selon les termes de Fabien Galthié après la rencontre.

Grosse inquiétude pour Ntamack

L'autre frayeur est pour Romain Ntamack. Le héros de la dernière finale du Top 14 s'est blessé au genou sur la pelouse stéphanoise sur un plaquage debout sur son vis-à-vis Finn Russell. Simple coup ou grave blessure ? Selon le sélectionneur des Bleus après la rencontre, il souffrirait d'une "hyperextension du genou, avec une légère tension ligamentaire".

Romain Ntamack s'est tenu le genou avant de sortir, remplacé par Louis Bielle-Biarrey Icon Sport - Icon Sport

Jonathan Danty, lui aussi, est sorti touché. Sur le deuxième essai du XV du Chardon, le centre rochelais se fait avoir par Huw Jones et finit au sol. Après s'être relevé difficilement, l'ancien joueur du Stade français se tient les abdominaux. Lui aussi a eu besoin du staff médical pour sortir du terrain, après un match solide.

Les examens médicaux en diront plus dans les prochains jours mais il est évident que ces blessures ne sont pas de bonnes nouvelles à près de trois semaines du coup d'envoi du Mondial en France.