L'ailier George Tilsley, arrivé à l'intersaison comme joker Coupe du monde au Stade toulousain, est en garde à vue pour des soupçons de violences conjugales.

Arrivé au Stade toulousain en qualité de joker Coupe du monde pendant l'intersaison, George Tilsley (31 ans) est actuellement en garde à vue à Toulouse pour des violences conjugales, selon nos informations. Il devrait être présenté devant un juge dans les prochaines heures. À ce stade de l'enquête, Tilsley reste présumé innocent.

Ailier de métier, George Tilsley (102 kg, 1m95) est né en Papouasie-Nouvelle-Guinée. De nationalité sportive néo-zélandaise, il a disputé 30 matchs sous le maillot des All Blacks Sevens. Arrivé en France en 2015, il compte 93 matchs de Top 14 et 64 en Pro D2. Il est notamment passé par Agen (2015-2018), Bordeaux (2018-2019), Perpignan (2019-2023) et donc finalement Toulouse, où il ne reste que durant la Coupe du monde en France. Selon nos informations, le club d'Agen était en contacts avancés avec le joueur pour un retour dans le Lot-et-Garonne, là où il a débuté sa carrière en France.