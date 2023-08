Volavola, Tilsley, Purdy… Dans les coulisses du mercato tardif du SU Agen

Malgré la stabilité trouvée dans l’effectif, le SU Agen n’a pas vécu un été de tout repos. À une semaine du premier choc face à Brive, il termine son recrutement. Même si un dossier est toujours d’actualité chez les trois-quarts.

Retour vers le passé. Le 29 juin dernier, tout le monde comprend que la vente du Biarritz Olympique ne se fera pas. Du coup, tout le recrutement chapeauté par Jean-Baptiste Aldigé pour le rejoindre à Agen (Morgan, Webb, Joseph, Haouas pour ne citer qu’eux) tombe à l’eau.

Le 30 juin, tout le monde se dit alors qu’à l’image du président du BO, les Agenais vont signer deux ou trois profils dans les dernières heures du mercato. Non. Du côté d’Armandie, on joue la carte de la patience. Tous les cadres ont été conservés, tous les jeunes aussi. Bernard Goutta en est satisfait et veut "cibler les joueurs à des postes où nous pouvons être en difficulté". Sa colère envers les dirigeants basques passée, le manager a pu, avec son président, se pencher sur les profils nécessaires. Celui de numéro 10 était une priorité.

Volavola, depuis le début

Dès la rentrée, Goutta ne s’en est pas caché. Son envie première pour le poste d’ouvreur a toujours été de faire signer Ben Volavola. "Le joueur parfait pour entourer nos deux jeunes Thomas Vincent et Emile Dayral." Romain Barthélémy faisait aussi partie des pistes mais le club de Grenoble ayant été sauvé, celle-ci est tombée à l’eau. Tim Nanai-Williams et James Grayson ont aussi été des joueurs étudiés.

Pour Bernard Goutta, Ben Volavola était une évidence. Icon Sport - Steve Haag

Mais plus d’un mois plus tard, c’est bien le Fidjien passé par le Racing 92 qui est tombé d’accord avec le SUA. Il devrait poser ses valises d’ici une dizaine de jours dans le Lot-et-Garonne. Ça, ce n’était pas prévu. Tout le monde avait anticipé le fait que Volavola jouerait la Coupe du monde. Il n’en est rien. Du coup, le Sporting a assuré le coup au milieu du mois de juillet en faisant signer Dorian Jones à l’ouverture. Une valeur sûre qui jouera à Agen 3 mois seulement, en qualité de joker médical de Tévita Railevu. En difficulté à l’ouverture au début de l’été, le staff agenais se retrouve désormais avec quatre joueurs.

Purdy, la belle surprise ?

Dans le même temps, Fonteneau et Goutta ont continué à regarder les possibilités sur les postes de derrière. Notamment au centre où un numéro 13 était espéré. Les noms de Dorian Laborde, Harry Glover, Yvan Reilhac ont circulé. Plusieurs étrangers aussi. Ce mercredi 9 août, Agen a finalement attiré dans ses filets Henry Purdy. Capable de jouer à l’aile, au centre, et à l’arrière, ce joueur de 29 ans pourrait être l’une des belles surprises de la saison. Pour la petite histoire, en Challenge Cup avec Gloucester, il avait inscrit trois essais en deux confrontations face à Agen.

La polyvalence d'henry Purdy pourrait valoir de l'or pour le SU Agen. Icon Sport - PA Images

Jones en joker médical, Volavola en joueur chômeur, Purdy en joueur supplémentaire… Les Lot-et-Garonnais ont encore rusé pour aller chercher un demi de mêlée. André Warner, passé par le Stade français, arrive pour une durée de 3 mois, en qualité de joueur additionnel. Il remplace numériquement Jefferson Joseph cette saison dans l’effectif, lequel est mis à disposition de France VII en vue des JO. Cela offrant donc la possibilité au Sporting de recruter un joueur sans qu’il ne soit considéré comme joueur supplémentaire (deux sont autorisés seulement dans la saison).

Quid de Tilsley ?

Le SUA est fin prêt pour aborder cette nouvelle saison. Mais il reste une place de joueur supplémentaire si besoin dans l’année. Et celle-ci pourrait bien revenir à George Tilsley. Des négociations ont lieu en ce moment entre le joueur et le club agenais. Selon nos informations, même si aucun accord n’a pour l’heure été signé, elles avancent dans le bon sens. Actuellement engagé à Toulouse en tant que joker Coupe du monde, il se retrouvera sans club fin octobre. Le Stade toulousain, s’il le souhaite, est prioritaire pour le prolonger. Ce qui semblerait, pour l’heure, étonnant au regard de la quantité de joueurs composant les lignes arrières stadistes.

Joueur pour le SU Agen entre 2016 et 2018, George Tilsley pourrait faire son retour en Lot-et-Garonne. Icon Sport

Le Néo-Zélandais ne l’a jamais caché, il veut revenir à Agen et y terminer sa carrière. Le Sporting est plus que jamais apte à l’accueillir, lui qui présente des qualités de "facteur X" recherchées.Dans les colonnes du Petit Bleu, Jeff Fonteneau a tenu à rester prudent : "Il faut regarder les Jiff. Nous en avons douze alors que treize sont autorisés dans un effectif". Sauf que dans trois mois, Warner et Jones pourraient bien quitter le club. C’est pourquoi le retour du centre/ailier passé par l’USAP est plus que jamais dans les tuyaux du côté d’Armandie. Alors la belle histoire entre Tilsley et le SUA va-t-elle renaître de ses cendres ? C’est la tendance qui se dégage.