Test Match - La Nouvelle-Zélande domine l'Australie (23-20) !

Test Match - La Nouvelle Zélande a été malmenée par l'Australie à Dunedin (23-20), mais s'est tout de même imposée grâce à une grosse seconde période et une pénalité à la dernière minute. Les All Blacks, dont la liste définitive pour la Coupe du monde 2023 sera annoncé ce lundi 7 août, n'ont plus perdu depuis presque un an.

Après avoir écrasé les Wallabies à Melbourne lors du Rugby Championship (7-38), la Nouvelle-Zélande a été malmenée face à une Australie en plein doute en test match de préparation à la Coupe du monde (23-20). Malgré une équipe remaniée, les Blacks l'ont emporté dans la douleur et se sont adjugés la Bledisloe Cup pour la 21e année consécutive dans leur antre du Forsyth Barr Stadium à Dunedin, après avoir subi une bonne partie du match des Wallabies qui n'ont gagné que cinq de leurs seize derniers matchs.

La confiance d'Eddie Jones a été récompensée. Le sélectionneur des Wallabies avait décidé de conserver 12 des 15 titulaires qu'il avait alignés la semaine dernière à Melbourne tandis que son homologue néo-zélandais avait décidé d'en remplacer autant. L'Australie réalise le meilleur début de match et frappe immédiatement à deux reprises en jouant sur l'aile gauche. Dès la 3e minute, Marika Koroibete s'arrache pour aplatir en coin. L'ailier australien sera imité par Tom Hooper, quatre minutes plus tard, venu aplatir en force. Les Néo-Zélandais, peu en vue sur les 40 premières minutes, ne répondront que par une pénalité de Damian McKenzie. Maladroit au pied contre la Nouvelle-Zélande à Melbourne, Carter Gordon s'est montré parfait dans l'exercice, transformant les deux essais en coin ainsi qu'une pénalité. Maladroit et apathique en première période, la Nouvelle-Zélande aurait pu concéder un troisième essai sans un sauvetage miraculeux d'Ardie Savea sur Tate McDermott, parvenu à se faufiler sur l'aile droite pour aplatir en coin.

En seconde période, les Blacks mettent plus d'intensité et vont relancer le match sur un essai en coin de Shaun Stevenson, cinq minutes après le retour des vestiaires. La Nouvelle-Zélande va ensuite prendre l'ascendant, mais va peiner à casser le rideau défensif australien. Entré en cours de jeu, Richie Mo'unga permet à la Nouvelle-Zélande de revenir à quatre longueurs. Le tournant intervient à l'heure de jeu. Irrésistible au pied, Carter Gordon a l'occasion de redonné sept points d'avance aux siens, mais l'ouvreur australien trouve le poteau alors que la pénalité semblait abordable. À la 63e minute, Samipeni Finau, bien servi par Aaron Smith, entré en cours de jeu, aplatit en force face aux perches et permet à la Nouvelle-Zélande de prendre l'avantage. Quade Cooper, sur une pénalité de 50 mètres, remettre les siens à hauteur. Richie Mo'unga offrira la victoire aux siens sur une pénalité de 40 mètres.

Les rookies et les entrants ont fait la différence

Shaun Stevenson et Samipeni Finau, qui fêtaient leur première sélection sous le maillot black, ont inscrit les deux essais salvateurs de la Nouvelle-Zélande. Entrés en cours de jeu pour faire parler leur expérience, Aaron Smith et Richie Mo'unga auront également permis aux All Blacks de prendre plus d'espaces et de revenir progressivement au score.



Les All Blacks, qui retrouveront l'équipe de France à la Coupe du monde, n'ont plus perdu depuis près d'un an et leur défaite surprise à Christchurch contre l'Argentine alors que Ian Foster annoncera sa liste de joueurs qui se déplaceront en France ce lundi 7 août. De son côté, l'Australie reste plongée dans l'incertitude à un mois de la Coupe du monde.