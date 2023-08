Enlisé dans la crise depuis plusieurs mois, le XV du Poireau souffre de nombreux départs de cadres, juste avant la Coupe du monde. Warren Gatland cherche donc désormais à responsabiliser davantage d’autres joueurs lors de la préparation.

Alun Wyn Jones, Justin Tipuric, Rhys Webb… Ce n’est rien de dire que récemment, le pays de Galles a perdu de l’expérience. À eux trois, les joueurs précédemment cités comptaient 291 sélections avant de prendre subitement la décision de stopper leur carrière internationale. Si les raisons de ces arrêts, à quelques encablures du Mondial en France, sont nombreuses, cela handicape fortement la sélection de Warren Gatland. Ce dernier se retrouve à devoir chercher de nouveaux leaders au sein de ce XV de Poireau malade. Le premier à assumer de nouvelles responsabilités, c’est Jac Morgan. Le talentueux troisième ligne des Ospreys va découvrir un rôle honorifique face à l’Angleterre - en match de préparation - : celui de capitaine du pays de Galles, après seulement neuf sélections. "C’est un grand honneur pour lui de guider son pays", justifiait Gatland, avant de préciser : "Nous allons probablement chercher à avoir différents capitaines pour chaque match afin de donner à un maximum de joueurs l’opportunité d’impressionner."

Le XV de départ du pays de Galles 15. Halfpenny ; 14. Rees-Zammit, 13. North, 12. Llewellyn, 11. Dyer ; 10. Costelow, 9. Davies ; 7. Morgan (cap.), 8. Wainwright, 6. Tshiunza ; 5. Rowlands, 4. Jenkins ; 3. Assiratti, 2. Elias, 1. Domachowski. Remplaçants : 16. Dee, 17. Smith, 18. Thomas, 19. Carter, 20. Plumtree, 21. Williams, 22. Biggar, 23. Grady.

Centième pour Halfpenny

La quête aux leaders a donc débuté chez les Gallois, qui sont dans une urgence de résultats après un dernier Tournoi des 6 Nations cataclysmique et avant de batailler au sein d’une poule relevée lors de la Coupe du monde. Dire que cette équipe, qui a remporté le Tournoi 2020, pourrait se faire passer devant par les Fidji au classement World Rugby en cas de défaite ce week-end… Certains autres joueurs devront eux aussi monter le curseur en termes de leadership. Difficile de ne pas mentionner l’éternel Leigh Halfpenny. L’arrière fêtera face aux Anglais sa centième sélection avec le XV du Poireau. "Atteindre ce palier est une réalisation incroyable et témoigne du joueur et de la personne qu’est Leigh, rendait hommage Gatland. Je sais que ce sera une journée très spéciale pour lui et toute sa famille." George North, fort de ses 113 sélections, sera aussi particulièrement scruté et devra se montrer régulier. Dan Biggar (107 sélections) sera lui sur le banc face à l’Angleterre mais aura pour mission d’encadrer le jeune Sam Costelow, promis au numéro 10 dans le futur. Pour ce match de préparation face à l’Angleterre, le résultat importera finalement peu. Le plus important sera l’état d’esprit et la progression collective, dans une heure où le rugby gallois inquiète.