Le pays de Galles a dominé l'Angleterre au Millennium Stadium de Cardiff pour son premier test match de préparation à la prochaine Coupe du monde (20-9) à l'issue d'une rencontre où chaque équipe aura eu sa période, mais où les Gallois auront su faire la différence grâce à la maladresse des Anglais à la main et à l'apport de ses entrants.

L'Angleterre s'est montrée solide en première période, mais s'est montrée maladroite des mains. Marcus Smith, en concurrence avec Owen Farrell et George Ford à l'ouverture, ouvre le score sur une pénalité de 50 mètres avant d'en ajouter une deuxième, face aux poteaux, profitant des erreurs de Galloise commettant trop de fautes. Les Gallois répondent par une pénalité de Leigh Halfpenny qui célébrait sa centième sélection. L'arrière gallois remettre les deux équipes à hauteur sur une nouvelle pénalité survenue à la suite d'une magnifique combinaison intérieure entre Sam Costelow et Louis Rees-Zammit. Les Anglais vont ensuite pousser en fin de période, mais se heurtent à la solide défense galloise. George North, se sacrifie deux fois pour d'abord empêcher Max Malins, puis Guy Porter d'aller aplatir. Plus fort physiquement, le XV de la Rose s'est montré brouillon en attaque, mais a su pousser le pays de Galles à la faute quand il le fallait et Marcus Smith a permis aux siens de rentrer au vestiaire avec trois points d'avance sur une nouvelle pénalité à la sirène.

En seconde période, les Gallois vont prendre le dessus physiquement et marquer à chacune de leurs incursions. À la suite d'un coup de pied en diagonal de Sam Costelow, Aaron Wainwright permet à Jac Morgan de percer puis de décaler Gareth Davies dans l'axe pour inscrire le premier essai du XV du Poireau. Puis, c'est George North, qui a profité d'une longue séquence galloise initiée par un coup de pied rasant de Dan Biggar, pour accentuer l'avance des siens. Les hommes de Warren Gatland auraient même pu inscrire un troisième essai sans un superbe retour d'Ellis Genge sur Mason Grady qui allait aplatir en coin sur l'aile gauche. Les Gallois se procureront une nouvelle occasion de l'inscrire en fin de match grâce à un exploit de Louis Rees-Zammit, venu déborder Freddie Stewart après un jeu au pied de l'ailier pour lui-même, mais son essai sera refusé, car il n'était pas en contrôle du ballon avant d'aplatir.

L'Angleterre a payé ses fautes de main

Supérieurs en première période, les Anglais ont commis trop de fautes de main pour pouvoir s'imposer aujourd'hui. Les hommes de Steve Borthwick avaient commis 14 fautes de main en 65 minutes. Une maladresse qui sera à corriger la semaine prochaine.

Les Gallois poursuivront leur préparation en se déplaçant chez leur adversaire du jour le 12 août avant de recevoir l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. De leur côté, les Anglais termineront leur préparation avec un déplacement en Irlande le 19 août et la réception des Fidji une semaine plus tard alors que la liste des 33 joueurs appelés à disputer la Coupe du monde sera dévoilée ce lundi 7 août par Steve Borthwick.