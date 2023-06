L'ailier ou arrière de Cardiff et du pays de Galles Liam Williams (32 ans, 82 sélections) va quitter le Royaume-Uni après la Coupe du monde de rugby 2023, nous informe ce jeudi la BBC. Celui qui a été sélectionné avec les Lions Britanniques et Irlandais devrait s'engager au Japon, malgré le fait qu'il lui reste un an de contrat avec Cardiff.

L'exode vers le Japon se fait de plus en plus sentir dans le rugby mondial. Alors que ce sont davantage les Fidjiens, les Néo-Zélandais, les Australiens et même les Sud-Africains qui ont pris l'habitude de rallier la League One, le Gallois Liam Williams va lui aussi sauter le pas prochainement. Selon les informations de la BBC, l'arrière ou ailier de Cardiff devrait rejoindre le Japon après la Coupe du monde, même si l'identité du club n'est pas encore connue. Une petite surprise, puisque le joueur de 32 ans a encore un an de contrat à honorer du côté de la capitale galloise.

Alun Wyn Jones et Justin Tipuric, deux cadres emblématiques de la sélection galloise, ont annoncé leur retraite internationale ce vendredi. L'occasion de faire un rappel sur la situation délicate du rugby gallois.https://t.co/g65LuoZ8jw — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 19, 2023

Le rugby gallois en crise

Mais la réduction de budget de deux millions de livres sterling que va connaître le club la saison prochaine change certaines choses et Cardiff a alors tenu à se décharger d'un de ses salaires les plus élevés. Arrivé seulement cette saison à Cardiff, l'ancien des Scarlets n'aura joué que six matchs sous le maillot de sa nouvelle équipe. Sa venue au Japon est tout de même soumise à une condition : un examen médical approfondi en raison de ses nombreuses blessures tout au long de sa carrière.

Ce départ de Liam Williams est la suite de la suite de nombreux internationaux gallois. Signe que le rugby gallois se porte très mal en ce moment.