Brillants malgré la défaite du XV de France à l’Écosse (25-21), les jeunes Émilien Gailleton et Louis Bielle Biarrey ont assurément marqué des points dans la tête du staff, pour faire partie de la liste des 33 joueurs sélectionnés à la Coupe du monde. Leurs performances ont-elles déjà été décisives pour leur avenir ?

Nous ne parlions que d’eux depuis une semaine. Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey ont enfin pu porter la tunique bleue frappée du coq avec la « vraie » équipe de France, ce samedi sur la pelouse de Murrayfield. Pour le premier match de préparation du XV de France avant la Coupe du monde 2023, Fabien Galthié avait décidé de donner une chance aux deux novices du groupe, au sein d’une équipe largement remaniée, dans laquelle nous retrouvions plusieurs joueurs en balance pour être dans le groupe final des 33 joueurs.

Amateur de rugby ou non, il fallait bien être aveugle devant sa télé (ou au stade) pour ne pas remarquer que les deux phénomènes ont crevé l’écran. Hyperactifs, ils ont tous les deux fortement contribué à l’entame de rêve des Bleus, qui ont surclassé l’Écosse lors de la première période (achevée sur le score de 21 à 3).

Attardons-nous sur le premier essai du match. Suite à un ballon de récupération, Dulin envoyait sur orbite ses deux cadets, sur l’aile droite. Bielle-Biarrey fixait d’abord pour donner à Gailleton, au niveau des 40 mètres français. Surprenant par son explosivité, le Palois mettait en difficulté van der Merwe avant de remettre intelligemment la gonfle au Bordelo-Bèglais juste avant le plaquage de l’ailier écossais.

Le casque rouge, encore plus rapide, terrassait Huw Jones à la course et fixait Blair Kinghorn pour transmettre à Jalibert à son intérieur. Si l’ouvreur faisait ensuite cadeau du ballon à Couilloud, tout le monde retiendra certainement de cette action le panache et le talent des deux néophytes précédemment cités.

Décisifs par leur panache

Plus tard dans le match, Bielle-Biarrey se retrouvait même à la conclusion d’un mouvement tricolore, s’infiltrant à hauteur de Jalibert à une vitesse déconcertante et faisant le bon choix au moment de finir. Un premier essai pour une première sélection, le rêve. Tout au long du match ensuite, Gailleton et Bielle-Biarrey firent partie des joueurs les plus remuants offensivement et actifs défensivement. Des performances qui n’ont sans doute pas échappé au staff de Fabien Galthié, en pleine réflexion actuellement pour le groupe des 33 joueurs qui disputeront la Coupe du monde à partir de septembre.

Il est alors indéniable d’affirmer que les deux jeunes ont marqué des points. En plus, leurs performances contrastent avec celle d’un de leur concurrent, Ethan Dumortier, qui s’est retrouvé en difficulté face au XV du Chardon. Et comme l’entrée d’Arthur Vincent ne fut pas des plus tonitruantes, nous pouvons nous demander si Gailleton et Bielle-Biarrey ont gagné leur place le mondial.

Tout peut aller très vite, c’est vrai, mais les deux jeunes hommes impressionnent et ont certainement gagné le droit d’avoir à nouveau du temps de jeu pour les deux prochains matchs de préparation, face à l’Écosse et les Fidji. En plus, les deux sont des parfaits exemples de la polyvalence tant recherchée par le staff bleu… Alors, ce match a-t-il tout changé et Gailleton et Bielle-Biarrey sont-ils allés cherché le maillot ?