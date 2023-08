Capé pour la première fois ce samedi, Emilien Gailleton (20 ans) a été une des satisfactions individuelles du jour, à Edimbourg. Au-delà de la déception de la défaite, le centre nous parle de ses sensations et relève des points d’amélioration pour la suite de sa carrière en Bleu.

Quel est votre premier ressenti de néointernational ?

Je suis très content d’avoir eu cette première cape. Ça m’a permis de me confronter à ce qui se fait de mieux. L’intensité est beaucoup plus élevée qu’en Top 14, je m’y attendais. Je l’ai surtout senti lors des 30 premières minutes où ça a beaucoup couru. Après, je suis déçu de la défaite. En deuxième période, nous n’avons pas su être à la hauteur comme nous l’avons été en première. Nous avons été beaucoup trop indisciplinés, on a été déconcerté, on a joué un peu seuls.

Ce doit être tellement rageant de perdre après avoir mené de 18 points…

C’est décevant d’avoir produit une deuxième mi-temps comme ça quand on voit ce que l’on avait fait avant. On a survolé le jeu, on a joué proprement, avec lucidité... Puis en deuxième période, les Ecossais ont mis la barre haute et nous, on s’est complètement désolidarisé, on a baissé en intensité. Il faudra en tirer des leçons.

Vous, ainsi que Louis Bielle-Biarrey, n’avez pas semblé bridé pour ce baptême. Comment vous êtes-vous senti ?

Nous avons su très tôt dans la semaine que l’on allait démarrer. On a pu se mettre en confiance. Les joueurs, les staffs nous ont aidés à bien aborder ce rendez-vous. Il fallait jouer comme on sait le faire, sans se mettre trop de pression. Je suis assez content sur ce point-là, d’avoir joué libéré. Mais il y a beaucoup de points d’amélioration.

Pouvez-vous nous raconter votre intervention en bout de ligne sur l’essai de Baptiste Couilloud ?

À chaque fois qu’il y a un jeu au pied, le centre et l’ailier permutent. Ça s’est fait naturellement avec Louis. On a joué un peu comme en U 20, c’était chouette. Van der Merwe était un peu serré, j’ai réussi à le déborder puis à remettre à Louis. Derrière, il a fait ce qu’il sait faire. C’était chouette. Ce n’était pas loin d’être mon premier ballon du match. Tu as toujours envie de faire bonne impression au début. J’étais heureux, d’autant plus que ça nous fait passer devant. Je vais retenir cette action.

Comment vous êtes-vous senti en défense où l’on vous a vu actif, notamment en première période ?

C’est encore un point d’amélioration. J’ai bien sûr été beaucoup impliqué en défense mais sur les contacts, j’ai subi. Je vais devoir relever la barre sur les uns contre uns. Il faut que je sois meilleur là-dessus, je ne dois pas compter sur mes partenaires pour m’aider.

Vous aurez peut-être une autre opportunité de montrer votre valeur dans une semaine à Saint-Etienne...

On ne sait pas du tout ce que le staff va décider, est-ce que ça va tourner ou pas. Après, maintenant que j’ai mis le premier pied, j’ai envie d’enchaîner, évidemment.