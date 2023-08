Après un premier acte de grande qualité, les Bleus s'inclinent finalement après avoir été muselés par la suite (25-21). Appliqués et sérieux durant de nombreuses minutes, les hommes de Fabien Galthié ont manqué de ressources physiques pour tenir la distance malgré une avance de 18 points à la pause pour cette rencontre de préparation à la Coupe du monde.

Pour cette rencontre amicale disputée au stade de Murrayfield à Édimbourg dans le cadre de la préparation pour la Coupe du monde, les Écossais ont pris le dessus face aux Français (25-21).

Si Fabien Galthié avait opté pour une large revue d'effectif, c'était aussi une question de confiance par rapport à de jeunes joueurs ayant donné satisfaction durant la préparation. Et étoffer une profondeur d'effectif déjà remarquable. Face à des Écossais alignant l'intégralité de leurs cadres, les Bleus se présentaient sans complexes à Murrayfield. Si la mêlée fermée donnait quelques signes de balbutiement sans répercussion, notable, sanctionné par Russell au pied (0-3, 4 ème), le degré d'investissement des Tricolores montait graduellement. D'abord par Couilloud à la conclusion d'une action dans le couloir de grande classe, initiée par les remuants Gailleton et Bielle-Biarrey, pertinents dans leurs courses et le timing (3-7, 12 ème). Le début d'une irrésistible envie de faire voyager le ballon.

Portée par des avants consistants, et des lignes arrières se distinguant par leur justesse, la France poursuivait son entreprise sans danger. Bielle-Biarrey mystifiait la défense calédonienne par quelques crochets subtils en coin, après un travail préparatoire de Dulin monopolisant plusieurs défenseurs (3-14, 25 ème). Du cousu main, face aux troupes de Gregor Townsend décontenancées. Le rythme ne vacillait guère, bien au contraire, les Bleus souvent dans la production, ne reniant jamais à varier les possibilités. Pour couronner un premier acte de qualité, les avants se chargeaient de donner de l'envergure au tableau d'affichage en prenant leurs responsabilités. Woki s'extirpera avec malice d'un ruck faisant suite à plusieurs charges bien senties (3-21, 40 ème). Les Français démontrant une large panoplie de leur rugby, et l'étendue de leurs possibilités en seulement 40 minutes.

La lumière s'est éteinte

Revenus des vestiaires avec d'autres intentions, les Écossais hissaient leur niveau de jeu dans tous les secteurs à leur tour. Graham, après avoir grillé la politesse à Dumortier sur une passe au pied de Russell dans l'en-but, donnait le ton (10-21, 43 ème). Malgré une exclusion définitive de Zander Fagerson, suite à un déblayage illicite à la tête sur Bourgarit à l'heure de jeu, jamais les Écossais ne se trompaient sur leurs principes. C'est même le chouchou de Murrayfield Schoeman qui passera en force après une séquence de grande intensité des avants locaux (17-21, 53 ème). Une conquête à la hauteur pour les hommes de Gregor Townsend, mobilisant les forces et les récompenses sur chaque point de rencontre. Cherry étant à la conclusion d'un ballon porté classique (22-21, 63 ème). Les Bleus n'y étaient plus.



Muselés malgré quelques changements pour insuffler une réaction, les visiteurs multipliaient les maladresses, balle en main. Sans jamais parvenir à imposer leur rugby, la première période était déjà bien lointaine. Semblant affectés physiquement, les Français n'inversaient au final jamais la situation, jusqu'à une dernière pénalité de Russell pour figer le score dans le marbre (25-21, 74 ème). Malgré quelques promesses tenues, la France finit par céder sur une remontée homérique des Écossais. Quelques coups d'éclats qui seront utiles pour le staff des Bleus, mais également des pistes d'amélioration pour expliquer ce grand trou d'air subi dans le deuxième acte et la revanche proposée la semaine prochaine.