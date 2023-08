Après leur deuxième place au Tournoi des Six Nations 2023, les joueuses du XV de France se retrouvent dès ce vendredi au CNR à Marcoussis pour un premier stage de préparation en vue de la première édition du WXV.

C’est l'heure de la rentrée pour les Bleues. Après plus d'un mois de vacances, les joueuses du XV de France se retrouvent dès ce vendredi pour un stage de préparation de trois semaines. Des retrouvailles à deux mois et demi du coup d'envoi de la WXV, nouvelle compétition internationale féminine de rugby à XV (les 21, 28 octobre et le 4 novembre en Nouvelle-Zélande).

Pour l'occasion, Gaëlle Mignot et David Ortiz ont dévoilé un groupe de 35 joueuses convoquées. "Ce stage va nous permettre de nous retrouver pour la première fois de la saison et lancer la préparation aux 2 grandes compétitions de cette saison : le Women XV et le Tournoi des Six Nations. C'est la première fois dans notre mandat que nous allons pouvoir prendre le temps de travailler avec le groupe pendant 15 jours" a confié Gaëlle Mignot, co sélectionneur-entraîneur.

Le groupe des 35 joueuses retenues : ANNERY Julie, ARBEZ Carla, BANET Cyrielle, BERTHOUMIEU Axelle, BOULARD Emilie, BOURDON Pauline, BOURGEOIS Morgane, BROSSEAU Yllana, CHAMBON Alexandra, DESHAYE Annaëlle, ESCUDERO Charlotte, FALL Madoussou, FELEU Manae, FILOPON Maëlle, FORLANI Audrey, GROS Emeline, HERMET Gaëlle, JOYEUX Clara, KHALFAOUI Assia, KONDE Nassira, LINDELAUF Coco, MENAGER Marine, MENAGER Romane, QUEYROI Lina, SYLLA Mabinty, TOUYE Laure, VERNIER Gabrielle, BLANCHARD Mélanie, CHAMPON Léa, GRACIET Lilou, LABEYRIE Eneka, MWAYEMB Ambre, SIVI Suliana, TUY Lina AOL, ZDZIOBLO Marion

Quatre forfaits et deux stagiaires

Parmi les joueuses retenues, on note la présence des toulousaines Gaëlle Hermet et Pauline Bourdon, des championnes de France, les Bordelaises Madoussou Fall, Nassira Konde et Mabinty Sylla ainsi que les finalistes Charlotte Escudero, Audrey Forlani ou encore Clara Joyeux.

Six joueuses seront absentes pour ce premier stage. Les montpelliéraines Rose Bernadou et Caroline Boujard, la Blagnacaise Célia Domain et la Bordelaise Agathe Sochat sont forfaits, tandis que les deux Caouecs Marie Dupouy et Mélissandre Llorens sont en stage avec le France 7 féminin.