En prévision de la Coupe du monde en Angleterre en 2025, World Rugby a aujourd’hui officialisé le lancement d'une nouvelle compétition mondiale de rugby féminin à XV en octobre prochain : la WXV.

"Accélérer le développement mondial des femmes dans le rugby", une mission qui tient à cœur à World Rugby. Et pour y répondre, l'instance mondiale officialise ce vendredi le lancement d'une nouvelle compétition mondiale de rugby à XV. Annoncée en 2021, on connaît aujourd'hui plus en détail les contours de la WXV : 18 équipes, trois divisions et 3 semaines de compétition à partir du 14 octobre prochain.

La WXV 1 réunira les 3 meilleures équipes du 6 Nations 2023 (Angleterre, France, pays de Galles) et les trois meilleures équipes du Pacific Four Series, une compétition entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada et les États-Unis. C'est la Nouvelle-Zélande qui accueillera cette première division de la compétition, organisant ainsi un deuxième événement majeur du rugby féminin après la Coupe du Monde 2021 en novembre dernier. Chaque sélection jouera trois matchs, les 21 et 28 octobre et 4 novembre.

WXV 1 Angleterre France Pays de Galles Les 3 meilleures équipes du Pacific Four Series (Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Canada)

Rendre le rugby féminin plus compétitif

La WXV 2 se tiendra au Cap, en Afrique du Sud et présente déjà une sélection de nations plus variée : la 4ème équipe au classement du Tournoi des 6 Nations (l'Écosse), une deuxième équipe européenne (barrage à venir entre l'Italie et l'Espagne), la 4ème équipe du classement du Pacifir Four Series, une équipe d'Océanie, une équipe d'Asie et une équipe d'Afrique. Des rencontres de qualification régionale débuteront en mai et se tiendront à Madagascar pour l'Afrique, au Kazakhstan pour l'Asie et en Australie pour l'Océanie. Comme pour la WXV 1, chaque équipe jouera trois matchs, les 14, 21 et 28 octobre.

WXV 2 Écosse Italie ou Espagne La 4ème équipe du Pacific Four Series (Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Canada) Une équipe d'Océanie Une équipe d'Asie Une équipe d'Afrique

Le principe même de la compétition est de permettre à chaque sélection d'affronter des équipes qu'elles n'ont pas l'habitude de retrouver dans leur compétition traditionnelle respective grâce à un format de poule croisé en WXV 1 et 2. La France ne jouera donc pas contre l'Angleterre et le pays de Galles et devrait plutôt affronter les États-Unis ou l'Australie.

La WXV 3 n'a pas encore de pays hôte mais se tiendra aux mêmes dates que la deuxième division (14, 21 et 28 octobre). On y retrouvera deux équipes d'Europe restantes (l'Irlande et l'Italie ou l'Espagne), une équipe d'Afrique, une équipe d'Asie, une équipe d'Océanie et une dernière d'Amérique du Sud. Un barrage en deux manches sera organisé cet été entre le Brésil et la Colombie pour déterminer l'équipe qualifiée pour représenter l'Amérique du Sud.

WXV 3 Irlande Italie ou Espagne Une équipe d'Océanie Une équipe d'Asie Une équipe d'Afrique Brésil ou Colombie

"Plus qu'une compétition de classe mondiale"

À l’exception de la WXV 1, un système de relégation sera mis en place : à l'issue de la compétition, la dernière équipe de WXV 2 descendra en WXV 3, et la première équipe de WXV 3 prendra sa place en WXV 2. La dernière de WXV 3 jouera un match de barrage contre l'équipe la mieux classée au classement World Rugby mais qui n'a pas participé à la WXV, pour tenter de garder sa place dans la compétition.

Sir Bill Beaumont, président de World Rugby, promet que cette nouvelle compétition "augmentera la portée et l'impact du sport et stimulera la compétitivité globale du rugby international féminin, dans la perspective d'une Coupe du Monde de Rugby élargie à 16 équipes en 2025 en Angleterre et des Coupes du Monde de Rugby ultérieures en Australie en 2029 et aux États-Unis en 2033."

Sally Horrox, directrice du rugby féminin de World Rugby, parle de son côté du "fleuron du pilier compétitions de notre stratégie. C'est plus qu'une compétition de classe mondiale, c'est une déclaration d'intention, un moyen d'accroître fortement la portée, la compétitivité et la valeur du rugby féminin d'élite et de développer le rugby de manière plus générale, en projetant le sport vers de nouveaux publics sur de nouveaux marchés." Le pays hôte de la WXV 3 ainsi que le reste des équipes sélectionnées seront connus au plus tard début septembre. En cas de succès, la WXV devrait être reconduite tous les ans, hormis pour les années de Coupe du monde.